„Čekiukų“ bylose įtarimai pareikšti Marijampolės ir Jonavos savivaldybių tarybų nariams
„Čekiukų“ bylose pareikšti įtarimai Marijampolės savivaldybės tarybos nariui Romualdui Makauskui ir Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariui Erlandui Andrejevui.
Kaip pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba ir prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys R. Makauskas, 2019–2021 m. eidamas tarybos nario pareigas, galimai siekdamas turtinės naudos, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, sistemingai klastojo ir teikė tikrovės neatitinkančius dokumentus apie nepatirtas kuro ir transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Anot teisėsaugos, tokiu būdu R. Makauskas Marijampolės savivaldybei galimai padarė 5 030 eurų žalą. Jam įteikti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
Kito tyrimo duomenimis, Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys E. Andrejevas, 2019–2023 m. eidamas tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi, sistemingai klastojo ir teikė tikrovės neatitinkančius dokumentus apie patirtas transporto ir telefono ryšio išlaidas, nesusijusias su tarybos nario veikla.
Nurodoma, kad tokiu būdu E. Andrejevas Jonavos rajono savivaldybei galimai padarė 12 170 eurų žalą. Jam įteiktas pranešimas apie įtarimus dėl dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais, turto pasisavinimo ir piktnaudžiavimo.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Gytis Pankūnas (ELTA)
