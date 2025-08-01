www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

„Čekiukų“ bylose įtarimai pareikšti Marijampolės ir Jonavos savivaldybių tarybų nariams

"Suvalkiečio" inf.

„Čekiukų“ bylose pareikšti įtarimai Marijampolės savivaldybės tarybos nariui Romualdui Makauskui ir Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariui Erlandui Andrejevui.

Specialiųjų tyrimų tarnyba.
Specialiųjų tyrimų tarnyba. ELTA / Julius Kalinskas

Kaip pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba ir prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys R. Makauskas, 2019–2021 m. eidamas tarybos nario pareigas, galimai siekdamas turtinės naudos, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, sistemingai klastojo ir teikė tikrovės neatitinkančius dokumentus apie nepatirtas kuro ir transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. 

Anot teisėsaugos, tokiu būdu R. Makauskas Marijampolės savivaldybei galimai padarė 5 030 eurų žalą. Jam įteikti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.

Kito tyrimo duomenimis, Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys E. Andrejevas, 2019–2023 m. eidamas tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi, sistemingai klastojo ir teikė tikrovės neatitinkančius dokumentus apie patirtas transporto ir telefono ryšio išlaidas, nesusijusias su tarybos nario veikla. 

Nurodoma, kad tokiu būdu E. Andrejevas Jonavos rajono savivaldybei galimai padarė 12 170 eurų žalą. Jam įteiktas pranešimas apie įtarimus dėl dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais, turto pasisavinimo ir piktnaudžiavimo.

ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.

Gytis Pankūnas (ELTA)

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Laiko spalvos“ – fotografijose sustabdytos akimirkos
Ruduo Valavičiuose
Stebuklingo žibinto šviesoje –naujos patirtys ir viltys…
Tikėjimas vienas kitu ir šviesa

Įvykiai

Žvejais apsimetę vagišiai grobiu džiaugėsi neilgai
Į klinikas išvežti sužeistieji
Sukčiai apsimetė siuntų tarnyba
Alkoholio buvo per daug

Verslas

Ar Kalvarijos verslui nereikia pinigų?
„Tiesa yra abiejose pusėse“
Pokyčiai „Iki“ lojalumo programoje – papildomomis nuolaidomis galės naudotis net tie, kurie neturi išmaniojo telefono
„Mantinga“ plečiasi ir kviečia į komandą operatorius bei kitus gamybos darbuotojus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos