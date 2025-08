Jaunimo balsas Europoje tampa politika

Briuselis. Liepos 8-ąją Europos Komisijos Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas (DG EAC) sukvietė atstovus iš visos Europos į antrąją Jaunimo suinteresuotųjų šalių grupės sesiją. Renginys vyko nuotoliniu būdu, tačiau išlaikė gyvą diskusijų dvasią: 74 dalyviai – nuo nacionalinių jaunimo tarybų iki savanoriškų organizacijų – diskutavo, analizavo ir siūlė realius sprendimus.

Tai dar vienas ženklas, kad Europos Sąjunga siekia atverti duris dialogui, kurio ilgą laiką pasigedo jaunoji karta.

Naujos iniciatyvos – naujos galimybės

Susitikimo metu buvo pristatyta Prezidento jaunimo patariamoji taryba – nauja platforma, kurios tikslas ne simbolinis, bet realus: atstovauti jaunimo nuomonei aukščiausiuose ES sprendimų priėmimo lygiuose. Taryba turėtų būti ne tik patariamasis organas, bet ir tiltas tarp institucijų ir jaunų žmonių gyvenimo realybės. „Tai pokytis, kuris gali padėti užtikrinti, kad jaunimo idėjos neliktų tik paraštėse“, – teigė viena iš renginio dalyvių iš Suomijos.

DG EAC atstovai – Ioannis Malekos, Karen Vandeweghe ir Kari Gardelin – taip pat pristatė iniciatyvas, tokias kaip jaunimo politikos patikrinimas (Youth Check), Europos jaunimo dialogas bei artėjanti ES jaunimo konferencija Kopenhagoje šį rugsėjį. Šios programos padeda užtikrinti, kad ne tik suformuluotos, bet ir įgyvendinamos politikos kryptys atlieptų tikruosius jaunimo poreikius. „Institucijos turi kalbėti ta pačia kalba kaip jauni žmonės – kitaip ryšys neišsilaikys“, – pastebėjo viena dalyvė iš Kroatijos.

Grupinės diskusijos – iššūkiai ir sprendimai

Vienas svarbiausių renginio momentų – grupinės diskusijos. Dalyviai buvo suskirstyti į mažas grupes, kuriose aptarė Europos socialinių teisių stulpelį bei ES pilietinės visuomenės strategiją. Buvo išryškintos problemos, susijusios su jaunimo užimtumu, būsto prieinamumu, psichikos sveikata bei nevyriausybinių iniciatyvų išlikimu.

Daug dėmesio skirta ir kaimiškųjų regionų jaunimui – pastebėta, kad jų balsas vis dar per silpnai girdimas ES mastu. Diskusijų metu dalyviai akcentavo, kad Europos jaunimas patiria iššūkius, kurie yra kompleksiniai: ekonominiai, klimato, kultūriniai. Tačiau, kartu, jie jaučia stiprų norą įsitraukti, dalintis patirtimi ir padėti formuoti sprendimus, kurie bus taikomi jų kartai. Vienoje iš darbo grupių buvo pasiūlyta sukurti specialų „greitos reakcijos“ fondą jaunimo organizacijoms, kurios reaguoja į krizes – nuo karo pabėgėlių integracijos iki klimato sukrėtimų. Tokie pasiūlymai buvo pristatyti visiems dalyviams, o jų išvados – perduotos Europos Komisijos politikos rengėjams.

Europa, kurią kuriame kartu

Lietuvos jaunimo atstovai šiame procese dalyvauja nuo pat pradžių. Jie pabrėžia, kad tokie susitikimai – tai ne vien formalumas. Tai galimybė ne tik išsakyti poziciją, bet ir pajusti bendrystę su kitų šalių jaunimu, atrasti bendrus iššūkius bei bendrą viziją Europai. Jauni žmonės iš Airijos kėlė mintį, kad ES turėtų skirti daugiau dėmesio medijų raštingumui ir kovai su dezinformacija, kuri stipriai veikia jaunimo politinį aktyvumą. Tuo tarpu delegacija iš Slovėnijos priminė, kad įtraukioje visuomenėje negalime pamiršti nei LGBTQ+ bendruomenės, nei jaunimo su negalia – jų įgalinimas turi būti nuoseklus ir matomas.

Kas toliau?

Susitikimo pabaigoje Biliana Sirakova skatino toliau aktyviai bendradarbiauti – per viešas konsultacijas, per nuolat veikiančią Teams platformą ir per vietines iniciatyvas. Ji taip pat pranešė, kad iki metų pabaigos numatyti dar du tokie susitikimai, siekiant užtikrinti tvarų ir nuoseklų dialogą. Jau dabar viešai prieinama visų diskusijų medžiaga, prezentacijos ir išvados ES jaunimo portale.

Šis susitikimas dar kartą įrodo – jaunimas nėra tik būsimi lyderiai. Jie jau yra dabarties bendrakūrėjai. Europos Komisija, suteikdama jiems tribūną, pripažįsta jų vaidmenį ne kaip simbolinį, bet kaip esminį demokratinės Europos pamatu.

Faktai trumpai:

• 74 dalyviai iš visos ES

• 2 pagrindinės politikos kryptys: socialinės teisės ir pilietinė visuomenė

• Diskusijų išvados perduotos ES politikos formuotojams

• 2 papildomos sesijos suplanuotos 2025 m. rudenį

Daugiau informacijos: https://youth.europa.eu/news/european-commission-meets-youth-civil-society-and-stakeholders_en

