UNESCO sesijoje Lietuva pristatė paveldo apsaugos pokyčius ir siekį tapti Pasaulio paveldo komiteto nare
Lietuvos įsipareigojimai pasaulio paveldo apsaugai pirmą kartą viešai išreikštas siekis 2027 m. kandidatuoti į UNESCO Pasaulio paveldo komitetą ir tvirta parama Ukrainai – tai pagrindiniai Lietuvos akcentai šiuo metu Paryžiuje vykstančioje 47-ojoje Pasaulio paveldo komiteto sesijoje.
Liepos 6–16 dienomis UNESCO būstinėje vykstančios sesijos darbotvarkėje pristatomos Pasaulio paveldo centro bei UNESCO patariamųjų organizacijų ataskaitos, nagrinėjami politiniai ir finansiniai programos klausimai, svarstomos naujos paraiškos ir vertinama jau į Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktų vertybių išsaugojimo būklė.
Lietuvos delegacija nacionaliniame pasisakyme sesijos metu išreiškė tvirtą įsipareigojimą Pasaulio paveldo konvencijos nuostatoms ir pristatė konkrečias pastangas jas integruojant į nacionalinę teisę. Tai užtikrins naujoji Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo redakcija, kurioje nustatytas aiškus reglamentavimas UNESCO Pasaulio paveldo vietovių apsaugai ir valdysenai.
„Ši sesija – tai ne tik galimybė geriau susipažinti su kitų šalių ir institucijų veiklomis ir problematika saugant pasaulio paveldą, pasikeisti žiniomis ir gebėjimais ekspertiniu lygiu, bet ir proga mums pristatyti savo nuveiktus darbus bei ateities siekius. Parengdami naują paveldo apsaugos įstatymo redakciją, patvirtindami Pasaulio paveldo sąraše esančių vertybių – Kernavės archeologinės vietovės ir Vilniaus istorinio centro – valdymo planus, mes įtvirtinome aiškius ir modernius mechanizmus UNESCO vertybių apsaugai nacionaliniu lygmeniu. Būtent šis nuoseklus darbas ir sukaupta patirtis, taip pat ir dalyvavimas tarptautinėse ekspertų darbo grupėse suteikia mums pagrindą siekti narystės Pasaulio paveldo komitete 2027 metais, kur galėtume aktyviai prisidėti prie visai žmonijai svarbių sprendimų“, – sako Lietuvos delegacijos narė Sigita Bugenienė, pasaulio paveldo nacionalinė koordinatorė ir Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vadovė.
Daugiau informacijos: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/unesco-sesijoje-lietuva-pristate-paveldo-apsaugos-pokycius-ir-sieki-tapti-pasaulio-paveldo-komiteto-nare/
