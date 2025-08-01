www.suvalkietis.lt
VSAT: vykti į Lenkiją rekomenduojama per Lazdijus ir kitus alternatyvius kelius

"Suvalkiečio" inf.

Fiziniams asmenims, šį savaitgalį planuojantiems vykti į Lenkiją lengvaisiais automobiliais, rekomenduoja rinktis Lazdijų kryptį bei kitus mažiau apkrautus sienos kirtimo kelius, skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Valstybės sienos apsaugos tarnyba.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba. ELTA / Julius Kalinskas

Anot VSAT, šiuo metu visas krovininis transportas yra nukreipiamas per Kalvariją, todėl ten galimas didesnis transporto priemonių srautas ir ilgesnis laukimo laikas.

„Vasarą, ypač savaitgaliais, padidėjus keliaujančiųjų srautams, Lietuvos–Lenkijos pasienyje gali susidaryti transporto spūstys“, – perspėja pasieniečiai.

Nuo liepos 7 d. Lenkijos pareigūnai pasienyje su Lietuva sustiprino patikras, kurios truks iki spalio 4 d. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į didėjantį neteisėtos antrinės migracijos mastą, kai dalis migrantų, neteisėtai kirtusių Baltarusijos–Latvijos sieną, per Lietuvą bando patekti į Lenkiją ir toliau vykti į Vakarų Europos šalis.

VSAT primena, kad šiuo metu Lietuvos pasieniečiai Latvijos kolegoms teikia pagalbą – kaimyninėje šalyje tarnybą vykdo antroji šiemet komandiruotų VSAT pareigūnų pamaina. Aštuoni Lietuvos pasieniečiai sėkmingai prisideda prie valstybės sienos apsaugos stiprinimo ir neteisėtos migracijos prevencijos Baltarusijos–Latvijos pasienyje.

VSAT kviečia keliaujančius iš Lietuvos iš anksto planuoti maršrutą, sekti eismo situaciją pasienyje bei, esant galimybei, rinktis mažiau apkrautas kryptis. 

Be pagrindinio Lazdijų–Seinų kelio, rekomenduojama rinktis šiuos sienos kirtimo kelius: Kalėdiškiai (LT) – Markiškiai (PL), Lazdijai (LT) – Seinai (PL), Galiniai (LT) – Burbiškės (PL), Naujoji Alksnėnai (LT) – Kreivėnai (PL), Žiogaičiai (LT) – Pašešupė (PL), Vygreliai (LT) – Sūduva (PL), Varteliai (LT) – Burniškiai (PL).

Gytis Pankūnas (ELTA)

