www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Mušėsi ir vairavo apsvaigę

"Suvalkiečio" inf.

Smurtas artimoje aplinkoje jau seniai tapo kasdieniais policijos pareigūnų fiksuojamais įvykiais. Dažniausia tokios agresijos priežastis – alkoholis. Pastarasis ne ką rečiau įklampina ir vairuotojus.

Šią savaitę Marijampolės apskrities policijos komisariate pradėti keli ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje, fizinio skausmo sukėlimo. Įkliuvo ir stipriai apgirtusi vairuotoja.

32 metų vilkaviškietė pareigūnams pasiskundė, kad ją 33 m. vyras iš pradžių sumušė automobilyje, o vėliau fizinę jėgą smurtaudamas naudojo ir bute.

Jurbarke gyvenanti 32 m. moteris, atsisakiusi tikrintis blaivumą, apkūlė lengvai apgirtusį (1,19 prom.) 37 metų artimą vyrą.

Kalvarijoje, Vytauto gatvėje, prie namo laiptų vėlų vakarą susipliekė 42 ir 41 m. vyrai.

Igliaukos miestelyje konfliktą kumščiais sprendė gerokai alkoholio padauginę 25 (2,36 prom.) ir 26 m. vaikinai.

Baudžiamosios atsakomybės neišvengs 44 m. marijampolietė, kurios automobilį „Opel Corsa“ Kauno gatvėje prieš vidurnaktį sustabdė policijos pareigūnai. Alkoholio matuoklis užfiksavo 2,29 prom. – vidutinį girtumo laipsnį.

Ketvirtadienį po pietų Senosios Radiškės kaime (Kalvarijos sav.) siautėjo visiškai girta (3,36 prom.) 49 m. moteris. Namuose kilo konfliktas, kurį ji ėmėsi spręsti smurtu ir sumušė gerokai blaivesnį (1,98 prom.) 52 m. vyrą.

Smurtautojai gresia baudžiamoji atsakomybė.

