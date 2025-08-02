Po šiukšlių konteineriu rado kvaišalų
Klysta manantys, kad narkotikai yra tik didmiesčių problema.
Naktį į penktadienį Kudirkos Naumiestyje (Šakių r.), Tilto gatvėje, policijos pareigūnai, tikrindami gautą informaciją, už metalinio konteinerio kampo, ant žolės, rado plastikinį maišelį. Jame buvo balti birūs milteliai.
Neabejojama, kad tai yra narkotinė ar psichotropinė medžiaga.
Kokie kvaišalai buvo slepiami po konteineriu, paaiškės po ekspertizės.
Pareigūnai ir medikai konstatuoja nerimą keliantį faktą, – į narkotikų liūną klimpsta vis jaunesni asmenys.
Komentarai nepriimami.