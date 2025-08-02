www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Po šiukšlių konteineriu rado kvaišalų

"Suvalkiečio" inf.

Klysta manantys, kad narkotikai yra tik didmiesčių problema.

Pareigūnai turėjo informacijos, kur slepiami narkotikai. / Lietuvos policijos asociatyvi nuotrauka

Naktį į penktadienį Kudirkos Naumiestyje (Šakių r.), Tilto gatvėje, policijos pareigūnai, tikrindami gautą informaciją, už metalinio konteinerio kampo, ant žolės, rado plastikinį maišelį. Jame buvo balti birūs milteliai.

Neabejojama, kad tai yra narkotinė ar psichotropinė medžiaga.

Kokie kvaišalai buvo slepiami po konteineriu, paaiškės po ekspertizės.

Pareigūnai ir medikai konstatuoja nerimą keliantį faktą, – į narkotikų liūną klimpsta vis jaunesni asmenys.

