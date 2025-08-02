Žiedinės sankryžos – ne tik saugu, bet ir gražu
Marijampolės gatvių sankryžose vienas po kito baigti įrengti žiedai. Neseniai eismas ratu pradėtas Vilkaviškio g. sankirtoje su Vokiečių ir J. Ambrazevičiaus-Brazaičio gatvėmis. Šią savaitę žiedas atidarytas P. Armino, Marių ir Vasaros gatvių sankryžoje. Vairuotojai įvertina žiedų privalumą – važiuoti saugiau, o miestelėnai džiaugiasi kur kas gražesniu estetiniu vaizdu.
Kol vyko žiedinių sankryžų rengimas, skeptikai svarstė, kam tų žiedų reikia. Dabar, baigus darbus, neigiamų replikų jau negirdėti. Žinoma, pirmieji žiedines sankryžas įvertino vairuotojai, kuriems kur kas patogiau įveikti gatvių sankirtas. Juk įvažiuojant į žiedinę sankryžą tereikia duoti kelią atvažiuojančiam iš kairės, nereikia žvalgytis į visas puses, kaip keturšalėje sankryžoje, o nepastebėjus prie tokios sankryžos artėjančios transporto priemonės, neduok Dieve, patekti į avariją.
Baigus statybos darbus išryškėjo ir žiedų estetinis vaizdas, mat dar kelininkams dirbant žiedinėse sankryžose kartu triūsė ir apželdintojai – sodino įvairių rūšių ir skirtingų spalvų augalus.
Deja, ir žiedų paaukštinimai, ir juose pasodinti augalai ir vėl sulaukė skeptikų „vertinimų“. Girdi, kai tie krūmai suaugs, pablogės matomumas. Akylesni žiedo salelės pakėlimą gruntu ir apsodinimą augalais įvertina kaip pagalbą vairuotojams – tai apsaugos nuo priešais atvažiuojančių automobilių šviesų ir neleis žiedo kirsti tiesiai, važiuoti žalia veja ir galbūt susidurti su priešais atvažiuojančia mašina.
– UAB „Kelranga“, kuri tvarko visus miesto gėlynus, pasirūpino, kad ir sankryžų žieduose atsirastų augalų.
Kokius augalus sodinti, nutarta įvertinus Vilniaus technikos universiteto atliktą kelių saugumo auditą.
asiūlyta žiedinių sankryžų salas apželdinti neaukštais želdiniais, krūmais ir kitais elementais. Pasirinkome oro sąlygoms atsparius, nereiklius augalus. P. Armino ir Vilkaviškio gatvių žiedinių sankryžų klombose pasodintos švelniosios ir šluotelinės hortenzijos, pušys ir šalavijai, katžolės, žemė užberta mulčiumi. R. Juknevičiaus gatvėje taip pat pasodinti daugiamečiai augalai, sukuriantys lauko pievų vaizdą.
Tikimės, kad kai viskas suvešės, viskas atrodys dar gražiau negu dabar, – sako Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja Roberta Kelertienė.
Augdami ir vešėdami augalai turėtų, pasak R. Kelertienės, užgožti ir sendinto metalo klombos R. Juknevičiaus gatvėje apvadą, kuris užkliuvo miestelėnams.
P. Armino, Marių ir Vasaros gatvių žiedinės sankryžos atidarymu antradienį feisbuke pasidžiaugė ir Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda. „Dabar čia ne tik patogiau ir saugiau važiuoti, bet ir – netrukus bus dar gražiau. Ir žinot, kas džiugina labiausiai? Kad keičiam ne tik kelių kokybę, bet bendrą Marijampolės jausmą – kad čia norisi būti, augti, grįžti“, – rašo meras.