Skriaudžiai – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2026: čia skamba kanklių dvasia
Kazlų Rūdos savivaldybės kaimynystėje, Prienų rajono savivaldybėje, įsikūrę Skriaudžiai tapo viena iš 2026 metų Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių. Tai – ne tik simbolinis įvertinimas, bet ir realus kvietimas atverti duris visai Lietuvai į vieną unikaliausių vietų Suvalkijoje, kur kanklės skamba jau daugiau kaip šimtmetį, o bendruomenė kuria kultūrą savo širdimi.
Išskirtinis kultūros identitetas – kanklių sostinė
Skriaudžiai – tai kanklių lopšys, kur jau 120 metų gyvuoja legendinis Skriaudžių ansamblis „Kanklės“. Būtent ši tradicija taps pagrindine kultūros sostinės metų ašimi. Visa programa suksis aplink gyvąsias tradicijas, kurias bendruomenė saugo ne muziejuje, bet kiemuose, mokyklose, dainose ir širdyse.
2026-ieji paskelbti Kanklių metais, o Skriaudžiai taps jų simboline scena. Čia vyks kanklių muzikos ir amatų festivalis, vaikų ir jaunimo stovykla „Suvalkijos žali sodai“, interaktyvi paroda po atviru dangumi, kanklių formos labirinto-želdyno sukūrimas, kuris taps gyvu simboliu kartų dialogui.
Kultūra, įsišaknijusi istorijoje
Skriaudžių programa išskirtinė, nes apima trijų krypčių kultūrinį pasakojimą:
- „Europos ženklai Skriaudžiuose“Legendos apie Napoleoną, kadaise sustojusį Skriaudžiuose, įgaus naują gyvenimą: bus statomas paminklas Napoleono vištai, organizuojamas kulinarinis festivalis, prancūziškos muzikos ir kino vakarai. Tai žaismingas, bet gilus būdas kalbėti apie vietos kultūrą europiniame kontekste.
- „Gyvosios tradicijos“
Kanklės, amatai, krašto meistrai – visa tai susilies į meną, garsą ir vaizdą, į modernumą ir naujoviškumą. Tradicijos čia gyvena ne scenose, o gyvenimuose.
- „Pilietinė dvasia“
Nuo daraktorinės mokyklos edukacijų iki šiuolaikinių jaunimo iniciatyvų. Planuojami istoriniai vakarai, partizaninių romansų vakarai, vaikų stovyklos, kraštotyros konkursai, kuriuose susijungs istorinė atmintis ir pilietiškumas.
Skriaudžiai kviečia būti ne žiūrovu, o dalyviu
„Mūsų tikslas – ne surengti šventę, bet sukurti kultūros bendrystės jausmą, kuris suvienytų bendruomenę, įtrauktų visus – nuo mažiausio iki seniausio“, – sako projekto koordinatorė Elena Simonavičienė. Į projektą įsitraukė daugiau nei dešimt vietos organizacijų: Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras, Skriaudžių pagrindinė mokykla, Prienų krašto muziejus, parapija, bendruomenės iš aplinkinių kaimų. Ypatingu akcentu taps ir dainos „Alkanas Napoleonas“ sukūrimas bei įrašymas, kuriame dalyvaus Aistė Smilgevičiūtė su grupe „Skylė“.
Skriaudžiai taps kultūrine traukos vieta
Numatoma, kad per 2026 metus Skriaudžiuose vyks dešimtys renginių, kurie pritrauks šimtus vietinių gyventojų ir tūkstančius lankytojų. Tai ne tik kultūrinis, bet ir ekonominis postūmis kaimui – per tradicijas, tapatybę ir žmones bus kuriama patraukli, gyva ir bendruomeniška aplinka.
Kultūros sostinės metų programa bus paskelbta 2025 metų pabaigoje.
Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro informacija