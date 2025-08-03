Vieniems – hamakas,kitiems – darbo kombinezonas
Kai išmuša ta palaimingoji atostogų pradžios valanda, jau kitą dieną sėdame į lėktuvą ir skrendame į poilsį. Arba namuose ryte neskubėdami kokią valandą pusryčiaujame ir geriame net keletą puodelių kavos. Glostome katę ar šunį – nes ne tik protas, bet ir rankos per atostogas išlaisvėja, o mūsų keturkojai įsitikinę, kad jos mums tam ir duotos, kad juos glostytume.
Galbūt tvarkome namus. Arba pasikabiname hamaką ir sūpuojamės, sūpuojamės. Namuose primerkiame gyvų gėlių – kada, jei ne per atostogas galime jomis gėrėtis? Arba važiuojame į gamtą – gal Dzūkijon, o gal Aukštaitijon prie kokio žavaus ežeriuko. Net palapinę iš palėpės nusikeliame. Prisipažinkime sau – seniai taip norėjome, bet vis neturėjome laiko.
Ar visus ištinka atostogų laimė vasarą? Galbūt kai kuriose įmonėse – pats darbų įkarštis ir atostogos nukeliamos šaltajam metų laikui? Pasidomėjome.
Ir dirba, ir atostogauja
Marijampolės Jono Basanavičiaus aikštėje esanti „Kavinukė“ turi savo nuolatinius lankytojus. Bet kiekvieną vasarą ji dešimčiai dienų prie įėjimo pakabina užrašą, kad štai – atostogos! Nes mylimos virėjos taip pat nori atsipūsti. Juolab kad ir daugelis nuolatinių valgytojų atostogauja ir maitinasi arba namuose, arba „viskas įskaičiuota“ rojuje, arba miške prie laužo.
„Laimutės gėlių studija“ Vytauto gatvėje (Marijampolėje) taip pat leido sau liepos mėnesį porą savaičių paatostogauti: studijos savininkė jau žino, kuris laikotarpis yra palankiausias atostogoms, kada klientų sulaukia mažiausiai.
O štai vienos nedidelės UAB savininkas, nenorintis viešintis, sako, kad vasara – itin intensyvus metas, kai žmonės imasi namų remontų, tad užsakymų – nors vežimu vežk. Dėl to jau penkeri metai jis neatostogauja, na, nebent kokią dieną kitą, prijungęs savaitgalį ar šventinę dieną, sulaukęs gerų orų su šeima nuvažiuoja į lietuvišką pajūrį. Tačiau net ten nepaleidžia iš rankų telefono: skirsto darbus, patarinėja, konsultuoja. Nepasakysi, kad nedirba, bet ir nepasakysi, kad neatostogauja.
Nedidukių įmonių (ypač tų, kurios teikia sezonines paslaugas) darbuotojai ir jų vadovai, norėdami išlaikyti klientus, uždirbti pinigų mokesčiams ir algoms, vasarą dirba gana intensyviai.
Darbuotojas privalo išnaudoti atostogas
58 darbuotojus turinčios UAB „Marijampolės NPK“ direktorė Jurgita Šeržentienė sako, kad įmonė intensyviai dirba visus metus (gamina trąšas), o vasara – itin darbingas metas, kai pasiekiamas maksimalus našumas.
– Atostogos yra darbuotojo teisė. Mūsų įmonės taisyklės yra tokios, kad darbuotojas privalo išnaudoti atostogas, o kuriuo metu – sprendžia jo tiesioginis vadovas arba direktorius. Labai stengiamės ir deriname, kad kiekvienas darbuotojas vasarą turėtų bent dvi savaites nepertraukiamų atostogų. Būna įmonėje ir sustojimų, pavyzdžiui, žiemą, kai visi draugiškai savaitę atostogaujame. Darbuotojai geranoriški ir, pavyzdžiui, planuojant įmonėje remontą, jie tuo metu susiplanuoja likusias savo atostogas, – sako direktorė.
Įmonės tradicijos, sako J. Šeržentienė, nesusijusios su vasara:
– Mes visada, visus metus sveikiname darbuotojus su gimtadieniais, penktadieniais administracijoje dažnai darome bendrus pietus – arba suneštinius, arba užsisakome maisto ir kartu pietaujame. Gamyklos darbuotojus, kurie dirba pamainomis, sunku suburti į vieną šventę – reikėtų sustabdyti visą gamybą, o tai yra labai dideli kaštai. Stengiamės nudžiuginti juos kitaip: šiemet valgomomis dovanomis apdovanojome kiekvieną pamainą už gerus pusmečio rezultatus.
Atostogas galima planuoti iš anksto
Vasarą dvi savaites vienu metu atostogauja per 50 baldus gaminančios UAB „AJ Kalvarija“ darbuotojų. Įmonės gamybos planuotojas Virgilijus Vitkevičius telefonu sakė, kad yra tokia vasaros atostogų tvarka, tad darbuotojai, iš anksto žinodami jų metą, gali planuotis savo poilsį. Likusias dvi atostogų savaites jie gali pasirinkti kitu metų laiku. Na, o kol darbuotojai atostogauja, atliekamas patalpų remontas.
Toks darbo ritmas ir UAB „Dovista“, įsikūrusioje Marijampolės Laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ). Nuo 2018 m regione veikia moderni medinių langų ir durų gamybos įmonė, kurioje dirba 328 žmonės, kasmet nuo liepos vidurio dvi savaites yra ramybės režime, darbuotojai atostogauja.
Vasaros atostogų pradžią šiemet čia pažymėjo įmonės darbuotojų šventė, kupina patirčių ir atradimų, kvietusi pasinerti į naujus pojūčius, išbandyti dar neatrastus dalykus ir – svarbiausia – sustiprinti bendrystę.
Kazlų Rūdoje įsikūrusios UAB „Sparta Textile“ darbuotojai (šiuo metu jų – 142) neseniai susirinko į darbą po trijų savaičių atostogų. Tai, kaip sakė bendrovės darbų saugos specialistė Vida Kakariekienė, sena įmonės tradicija, beje, tokia tvarka yra ir motininėje Danijos įmonėje, kuomet visi vienu metu išeina atostogauti ir fabrikas užsidaro. Dar viena atostogų savaitė – Kalėdų laikotarpiu, kai taip pat visi darbuotojai atostogauja ir gali švęsti didžiąsias metų šventes – Kūčias, Kalėdas ir Naujuosius.
Vasara – darbymetis
UAB „Vidara“ vadovas Darius Kemeraitis sako, kad „mūsų, kaip ir ūkininkų, didžiausi darbai – vasarą“. Šios įmonės specializacija – stogai, fasadai, kultūros paveldo statinių tvarkomieji darbai ir bendrieji statybos darbai. Tad nenuostabu, kad vasara – pats intensyviausias metas. Kaip sako D. Kemeraitis, pagrindinė darbuotojų atostogų dalis (3 savaitės) rekomenduojama ne vasaros sezono metu: ankstyvą pavasarį, vėlyvą rudenį ar žiemą.
Vasarą darbuotojai įprastai atostogauja vieną savaitę – juk vis tiek žmonės nori nuvažiuoti prie jūros ar ežero, atsipūsti, jei labai karšta. Statybininkai, sako direktorius, patys supranta, kad vasara yra statybos darbų metas, tad atostogas planuojasi iš anksto, dar prieš Naujus metus derina grafikus. Bendra šventė (Statybininkų diena) tradiciškai organizuojama rudenį. Tačiau prekybos, administracijos darbuotojai turi daugiau galimybių atsikvėpti, jų darbas nėra tiesiogiai priklausomas nuo sezono ar oro.
Tiesa, ši vasara ne tokia – ir atostogas, ir darbus kartais sutrukdo lietūs. Tačiau pačiam D. Kemeraičiui vis tiek nesinori vasarą skirsti į pietų kurortus, kur svilina 40 laipsnių karštis. Pats direktorius dar neatostogavo, bet tikisi, kad šį mėnesį pavyks trumpam atsipūsti pajūry. Pirmenybę jis teikia aktyviam poilsiui.
Darbo inspekcijos informacija
Kokiems darbuotojams suteikiamos ilgesnės trukmės kasmetinės atostogos?
- Darbuotojams iki 18 metų;
- darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką su negalia iki 18 metų;
- darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų;
- darbuotojams su negalia.
Šiems darbuotojams suteikiamos 25 dienų kasmetinės atostogos (jei dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 30 dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, šioje dalyje nurodytiems darbuotojams turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės atostogos.
