Kaune, ties Lampėdžiais, incidentas magistraliniame kelyje link Marijampolės
„Via Lietuva“ informuoja, kad šiandien, rugpjūčio 4 d., magistraliniame kelyje A5 (Kaunas–Marijampolė–Suvalkai), ties Česlovo Radzinausko tiltu Marijampolės kryptimi, įvyko incidentas – sulūžo metalinis profilinis deformacinis pjūvis.
Dėl to nuo šiandien, pirmadienio, susiaurintas pirmos eismo juostos plotis bei įvestas laikinas greičio ribojimas – iki 50 km/val. Vairuotojų prašoma būti atidesniems ir laikytis laikinų kelio ženklų.
„Via Lietuva“ specialistai nedelsiant imasi vertinti situaciją vietoje. Antradienį planuojama atlikti laikinus deformacinio pjūvio taisymo darbus. Po šių darbų eismas tiltu bus atnaujintas.
Tuo pačiu metu rengiami techniniai sprendiniai, reikalingi pilnam deformacinio pjūvio sutvarkymui. Apie tolesnius darbų etapus informacija bus pateikta papildomai.
„Via Lietuva“eismo dalyvių atsiprašo už laikinus nepatogumus ir dėkoja už supratingumą.
Socialiniuose tinkluose skelbiama, kad dėl šio incidento ir eismo apribojimų
Asociatyvi Česlovo Radzinausko tilto nuotrauka iš socialinių tinklų.