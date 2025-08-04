www.suvalkietis.lt
Neblaivių vairuotojų savaitgalio pasivažinėjimai buvo nesėkmingi

"Suvalkiečio" inf.

Sekmadienio pavakarę numatytu maršrutu patruliavę Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (apskr. VPK) Kelių policijos pareigūnai Vartų kaime (Vilkaviškio r. sav.), Beržų gatvėje, 17.43 val. patikrinti sustabdė traktorių MTZ-80 vairavusį vyriškį. Kilus įtarimų, kad jis gali būti neblaivus, pareigūnai paprašė, kad vyras (g. 1974 m.) papūstų į alkotesterį.

Tuomet ir paaiškėjo, kad prie traktoriaus vairo sėdėjęs kaimo gyventojas išties neblaivus – jam konstatuotas vidutinis, t. y. 1,82 promilės, girtumas. Iš traktoriaus kabinos vyrui teko išlipti, o jo vairuotas traktorius buvo išgabentas į saugojimo aikštelę. Marijampolės apskr. VPK dėl transporto priemonės vairavimo, kai prie vairo sėdi neblaivus asmuo, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šeštadienio vakarą Marijampolės apskrityje neblaivūs vairuotojai kaimo keliuose sukėlė dvi avarijas. Prieš vidurnaktį Trakiškių kaime (Marijampolės sav.) Gedimino gatvėje nuo kelio nuvažiavo ir apsivertė automobilis „Volkswagen Multivan“. Pareigūnai prie automobilio rado neblaivų (2,27 prom.) 56 m. vyrą ir apgirtusią (1,55 prom.) 53 m. moterį.

Abu jie turi teisę vairuoti, tačiau neprisipažino, kuris sėdėjo prie vairo.
Tą patį vakarą Bunikių kaime (Šakių r. sav.) griovyje atsidūrė automobilis „Audi A6“, kurį vairavo 54 metų vyras. Alkoholio matuoklis užfiksavo, kad vairuotojas vidutiniškai girtas (2,19 prom.).

Dėl abiejų šių įvykių irgi pradėti ikiteisminiai tyrimai.

