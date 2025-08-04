O čia ar buvote?

www.suvalkietis.lt
"Suvalkiečio" inf.

Lietuvos pamaryje, ant Kuršių marių kranto, yra kaimas ant vandens – Svencelė.

Neįprasti mūsų akiai vaizdai tarsi nukelia į pietų Europos kurortinį miestą ant vandens.

Išpuoselėta aplinka, prabangios jachtos primena Sirmion miestelį Italijoje ant Gardos ežero kranto.

Nuotrauka iš „KelionėsVeža“ archyvo

Svencelė, dar vadinama lietuviškąja Venecija, tai vandens sporto mėgėjų sostinė. Jėgos aitvarai, buriavimas, banglentės, vandenlentės – čia galima rasti visko, kas nudžiugintų aktyvaus laisvalaikio ir adrenalino mėgėjus. Tai – vienintelė vieta Lietuvoje, kur yra dirbtinai formuojamos salos ir statomi modernūs namai tiesiai ant vandens kanalų.

Apsilankiusieji sako, kad Svencelė yra unikali – traukia savo išskirtine ramybe ir ypatinga infrastruktūra. Tai – tarsi meditacijos, adrenalino ir sporto oazė, traukianti lankytojus iš visų Lietuvos miestų, kaimelių ir net iš užsienio.

Svencelė nuo Klaipėdos nutolusi 33 km. Nuo Svencelės kitapus Kuršių marių galima matyti nuostabiąją Neringą: Smiltynę, Juodkrantę, kitus miestelius bei didingas smėlio kopas.

Parengta pagal „Kelionės veža“ informaciją

