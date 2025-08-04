www.suvalkietis.lt
Važiavo „gesinti“ konflikto – rado neteisėtai laikomą ginklą

"Suvalkiečio" inf.

Vėlų sekmadienio vakarą policijos pareigūnai gavo pranešimą apie Kiršų kaime (Vilkaviškio r. sav.), vienoje sodyboje, galimą smurtą artimoje aplinkoje.

Apie 23 val. atvykę į Kiršus ir pradėję domėtis tarp šeimos narių kilusio konflikto aplinkybėmis, pareigūnai sužinojo, kad čia gyvenantis vyras (gim. 1991 m.) turi nelegaliai laikomą šaunamąjį ginklą. Toks ginklas, pažymėtas numeriu 1553, buvo rastas apžiūrint name įrengtą seifą.

Pirminiais duomenimis, ginklas priklauso sodybos savininkui. Dėl neteisėto šaunamojo ginklo laikymo Marijampolės apskr. VPK pradėtas ikiteisminis tyrimas.

