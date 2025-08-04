Rugpjūčio 5 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:
Dešimtasis Lietuvoje reabilitacijos centras – Marijampolėje
Marijampolėje duris atvėrė naujas ilgametes sanatorinio gydymo tradicijas puoselėjančios UAB „Eglės sanatorija“ reabilitacijos centras. Daugiau kaip 440 kv. m. patalpose, esančioje Kauno g. 76A, įsikūręs „Eglės reabilitacijos centras“ mūsų krašto žmonėms siūlo sanatorijų pasididžiavimą – itin plačiu gydomuoju poveikiu pasižyminčias procedūras.
Javapjūtė vėluoja, ant kulnų lipa sėja
Sekmadienio pavakarę užmiestis skendėjo dulkėse ir kombainų motorų ūžesyje. Šalį užplūdus išsiilgtai šilumai, laukuose pagaliau susidarė palankios sąlygos pjūčiai. Neidealios, nes grūdų drėgmė rodiklius daug kur viršija. Nepaisant to, visi, kas tik galėjo, išskubėjo į laukus, nes geresnės progos pjūčiai šiemet gali ir nepasitaikyti.
Buktos dvaro sodyba vėl sulaukė gausybės svečių – čia surengta jau tradicine tapusi šventė
Buktos kaime, Liudvinavo seniūnijoje, paskutinis vasaros mėnuo sutiktas ypatingai. Rugpjūčio 1-ąją tradicinė vasaros šventė sukvietė vietos gyventojus ir svečius susitikti Buktos dvaro sodyboje, menančioje šimtmečių istoriją. Šventėje netrūko nei muzikos, nei šventinės nuotaikos, kuri sujungė seniai pažįstamus ir pirmą kartą vienas kitą išvydusius žmones. Kaip ir dera dvaro šventėje, čia buvo galima pamatyti puošnių ponių ir ponų, koncertavo MRU Sūduvos akademijos istorinio šokio grupė „Reveransas“, buvo galima įsigyti ponioms ir ponams būtinų aksesuarų – vėduoklių ir skrybėlių. Dar daug ko ten buvo – net Radži koncertavo.
ANBO lėktuvų 100-metis paminėtas švente Sasnavoje ir ypatinga paroda Kaune
Šeštadienį Sasnavos aerodrome buvo surengta parašiutų sporto šventė, skirta Antano Gustaičio sukonstruoto lėktuvo ANBO 100 metų sukakčiai paminėti. „Suvalkietyje“ jau rašėme apie mūsų kraštietį, iš Obelinės kaimo kilusį lėktuvų konstruktorių A. Gustaitį ir jo sukonstruotus lėktuvus ANBO. Pirmasis toks lėktuvas į orą pakilo 1925 metų liepos 14-ąją. Pagerbdamas A. Gustaitį Seimas visus šiuos metus paskelbė ANBO ir Lietuvos aviacijos kūrėjo metais.
