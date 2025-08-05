Į Marijampolę atvežtoje parodoje – karo padarinius Ukrainoje fiksuojantys vaizdai
Rugpjūčio 1 d. Marijampolės kultūros centre buvo atidaryta jaunos ukrainiečių fotografės Anastasios Zhdanovos fotografijų paroda „Žmonių skeveldros“. Iš viso parodoje eksponuojama per 40 nuotraukų, kuriose užfiksuota karo Ukrainoje kasdienybė, jautriai kalbama apie suluošintus likimus, sugriautus miestus, sielos žaizdas.
Prieš parodos atidarymą ukrainiečių delegaciją priėmė Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda ir vicemeras Artūras Visockis. Susitikimo metu buvo priminta, kad dar 2023 metų rugpjūtį Kremenčiuko mieste, iš kurio atvyko svečiai, buvo surengta marijampolietės fotografės Redos Brazytės nuotraukų paroda „Atspindys“. Joje buvo pristatomi Marijampolę ir jos žmones fiksavusieji fotografai.
2023-aisiais parodos pristatymas vyko kaip vienas iš Lietuvos kultūros dienos Kremenčiuke (Poltavos sritis) renginių, kurioje kartu su R. Brazyte dalyvavo ir marijampolietis, dainų autorius ir atlikėjas Egidijus Lukšys, atlikęs dainas lietuvių ir ukrainiečių kalbomis. Tos parodos organizatorius, Kyjive nemažai metų verslą vystantis ir nuolat įvairiapusę paramą Ukrainos kariams bei civiliams teikiantis marijampolietis Linas Mališka ir šįkart lydėjo svečius iš Kremenčiuko bei vertėjavo.
Ukrainiečių delegacijoje buvo ir Kremenčiuko rajono karinės administracijos patarėjas, šio miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkas Andrejus Melnikas.
Jis papasakojo, kad draugijoje yra apie 500 narių, kalbėjo apie tai, kiek daug žmonių buvo sužalota ir žalojama rusų invazijos metu, koks didelis pagalbos poreikis. Svečias dėkojo lietuviams už paramą ir palaikymą bei sakė, kad Kremenčiuko rajonas neseniai pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo su Alytaus rajono savivaldybe.
– Esu labai dėkingas jūsų kraštiečiui Linui Mališkai, kurio pagalba mūsų organizacijai labai svarbi. Jis padeda kiek tik gali ir finansiškai, ir organizaciniais klausimais, ieško rėmėjų, organizuoja įvairias akcijas, renkant lėšas nukentėjusiems nuo karo. Kremenčiuke daugelis gyventojų žino jo vardą, – teigė svečias.
A. Melnikas, kuris taip pat yra rašytojas ir žurnalistas, atvežė ir ypatingą dovaną, kurią įteikė susitikime dalyvavusiam Ukrainos ambasadorės Lietuvoje pavaduotojui Viktorui Hamockiui. Tai – visai neseniai Ukrainoje išleista lietuviškų pasakų ir legendų knyga. Ji ukrainiečių kalba išleista kaip padėkos ir pagarbos ženklas kovojančią šalį remiančiai Lietuvai. Netrukus šių knygų bus išleista daugiau ir jos pasieks Marijampolę.
22-ejų fotografė A. Zhdanova baigė licėjų, 2000 metais įstojo mokytis į Kyjivo kino ir naujųjų medijų akademiją. Prasidėjus Rusijos invazijai, studijas ji tęsė Italijoje, mokėsi fotografijos meno Milane. Pernai šiame mieste, padedant Italijos kultūros ministerijai, ir buvo pirmą kartą surengta paroda, kuri dabar atkeliavo į Marijampolę.
Fotografė su savo motina Olga Dudnichenko, kuri yra kariškė, savanorė, nuolat lankosi fronto linijoje, ten fiksuoja karių kasdienybę. Pasak A. Zhdanovos, savo nuotraukomis ji norėjo parodyti tiesą apie tai, kaip naikinama Ukraina ir jos žmonės, kokia baisi yra karo kasdienybė. „Aš norėjau viską parodyti taip, kaip yra, išsklaidyti rusų propagandą, parodyti, kokias nelaimes mums atnešė šis karas. Mano tikslas buvo liudyti“, – sakė parodos autorė.
Kartu su šiais svečiais į Marijampolę buvo atvykęs ir Konstiantinas Gudauskas – Kazachstano lietuvis, gyvenantis Ukrainoje. Jis išgarsėjo tuo, kad išgelbėjo 206 žmones iš Bučos miesto, apie tai BBC televizija pastatė filmą. Apie K. Gudausko žygdarbį rašė ir „Suvalkietis“.
Susitikimui baigiantis svečiai merui padovanojo Ukrainos vėliavą su fronte kovojančių karinių padalinių vadų parašais. Buvo ir daugiau padėkų, atminimo dovanų, jos perduotos ir R. Brazytei bei E. Lukšiui, prisimenant 2023 metų renginį Kremenčiuke.
Į parodos atidarymą Kultūros centro fojė susirinko didelis būrys žmonių, tarp jų ir nemažai Marijampolės „Rotary“ klubo narių – šis klubas parėmė parodos eksponavimą mūsų mieste. Susirinkusius sveikinęs meras P. Isoda akcentavo, kad ši paroda – tai ne tik meninis, bet ir socialinis liudijimas, kviečiantis ne nusisukti, o matyti, suprasti, jausti.
– Parodos autorės misija – parodyti ir papasakoti tiesą apie tai, kas ten vyksta, yra labai svarbi. Niekas dar nesibaigė, mes turime nepavargti jiems padėti ir tą paramą būtina tęsti. Ši paroda įrodo ukrainiečių tautos stiprybę – ar jauna menininkė, ar karys nieko nebijo ir yra pasiruošę kovoti iki galo, iki pergalės, – sakė meras.
Paroda Kultūros centre veiks iki rugpjūčio 21 dienos, tad marijampoliečiai ir miesto svečiai turi galimybę pamatyti tikrąjį karo veidą.
