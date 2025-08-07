www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Tiesiog – kūryba…

"Suvalkiečio" inf.

Lina VOLUNGYTĖ

Taip, tarsi be pavadinimo, išleistos dvi marijampolietės Vidos Labutytės eilėraščių knygos: kol tie, kas žinojo apie pirmąją, laukė pristatymo, kūrybinė spaustuvė „Ridsales“ išleido ir antrąją. Serijoje „Žodžių, surašytų į knygą, laiko bangos nenuplaus“ suteikiama galimybė rašantiems išleisti savo knygą – tai ypač svarbu pradedantiems. Leidiniai estetiški, kiekviena serija turi savo išskirtinį dizainą.

Pavasarį Vida abiem savo knygomis džiaugėsi Poezijos parke šventės metu. / Autorės nuotrauka

Vida Labutytė daug metų yra Kazlų Rūdos literatų klubo „Girių versmė“ narė bei priklauso Marijampolės menininkų klubui „Mūza“. Pirmosios knygos įžangoje taip rašo: „Daug metų tai buvo tiesiog rašymas sau, bet pamažu prisijungiau prie rašančiųjų bendruomenės.

Kadangi literatūra yra tik vienas mano pomėgių (dar buvo kelionės, fotografavimas, bandymai dailės srityje bei su tuo visai nesusijęs darbas), tai rankraštinė eilių forma spausdintine yra virtusi tik kolektyviniuose leidiniuose. Kadangi senokai sulaukiu klausimo „Tai kada knyga?“, o tikrai knygai laikas niekaip neateina, kūryba dalinausi, sujungdama fotografiją ir poeziją „Nespausdintos knygos puslapiuose“.

Taigi, ši knygelė – pirmoji, kūryba joje – iš įvairių laikotarpių.“

Antrojoje knygoje, kaip sakė autorė, „tai, kas netilpo į pirmąją“. Apie gyvenimą, ieškojimus, atradimus – apie pasaulį ir save, žvelgiančią į sielos veidrodį…

Pristatydami Vidos Labutytės knygas kviečiame paskaityti ir kitų „Girių versmės“ narių kūrybos.

Vida LABUTYTĖ

Susigūžė mintys,
žodžiai
pražilo;
Kaip būsiu,
kur eisiu
ką rasiu?
Iš šviesios praeities,
kaip iš skambančio
šilo
Saulės blyksnį –
tave –
parnešiu?

Kai pavargsta širdis,
Kai akis skaudžiai
gelia,
Patikėkim save,
Savo nerimą
keliui.
Eikim, išeikim
Iš dulkino
miesto
Prie dangaus,
Prie žvaigždžių
prisiliesti.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

ANBO lėktuvų 100-metis paminėtas švente Sasnavoje ir ypatinga paroda Kaune
Į Marijampolę atvežtoje parodoje – karo padarinius Ukrainoje fiksuojantys vaizdai
Skriaudžiai – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2026: čia skamba kanklių dvasia
O kartais laukia už kampo…

Įvykiai

Bandė papirkti pareigūną – teko pailsėti policijoje
Turėjo kvaišalų – turės ir nemalonumų
Pinigus pervedė – prekės negavo
Sulaikyta cigarečių kontrabanda

Verslas

Dešimtasis Lietuvoje reabilitacijos centras – Marijampolėje
Nuo Marijampolės iki Amsterdamo: „Mantinga“ plečiasi į Vakarų Europą  
Nori gėlių puokštės… vidurnaktį? Prašom!
Motociklais pas… svirplius

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos