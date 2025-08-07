Tiesiog – kūryba…
Lina VOLUNGYTĖ
Taip, tarsi be pavadinimo, išleistos dvi marijampolietės Vidos Labutytės eilėraščių knygos: kol tie, kas žinojo apie pirmąją, laukė pristatymo, kūrybinė spaustuvė „Ridsales“ išleido ir antrąją. Serijoje „Žodžių, surašytų į knygą, laiko bangos nenuplaus“ suteikiama galimybė rašantiems išleisti savo knygą – tai ypač svarbu pradedantiems. Leidiniai estetiški, kiekviena serija turi savo išskirtinį dizainą.
Vida Labutytė daug metų yra Kazlų Rūdos literatų klubo „Girių versmė“ narė bei priklauso Marijampolės menininkų klubui „Mūza“. Pirmosios knygos įžangoje taip rašo: „Daug metų tai buvo tiesiog rašymas sau, bet pamažu prisijungiau prie rašančiųjų bendruomenės.
Kadangi literatūra yra tik vienas mano pomėgių (dar buvo kelionės, fotografavimas, bandymai dailės srityje bei su tuo visai nesusijęs darbas), tai rankraštinė eilių forma spausdintine yra virtusi tik kolektyviniuose leidiniuose. Kadangi senokai sulaukiu klausimo „Tai kada knyga?“, o tikrai knygai laikas niekaip neateina, kūryba dalinausi, sujungdama fotografiją ir poeziją „Nespausdintos knygos puslapiuose“.
Taigi, ši knygelė – pirmoji, kūryba joje – iš įvairių laikotarpių.“
Antrojoje knygoje, kaip sakė autorė, „tai, kas netilpo į pirmąją“. Apie gyvenimą, ieškojimus, atradimus – apie pasaulį ir save, žvelgiančią į sielos veidrodį…
Pristatydami Vidos Labutytės knygas kviečiame paskaityti ir kitų „Girių versmės“ narių kūrybos.
Vida LABUTYTĖ
Susigūžė mintys,
žodžiai
pražilo;
Kaip būsiu,
kur eisiu
ką rasiu?
Iš šviesios praeities,
kaip iš skambančio
šilo
Saulės blyksnį –
tave –
parnešiu?
Kai pavargsta širdis,
Kai akis skaudžiai
gelia,
Patikėkim save,
Savo nerimą
keliui.
Eikim, išeikim
Iš dulkino
miesto
Prie dangaus,
Prie žvaigždžių
prisiliesti.