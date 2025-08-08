Bandė papirkti pareigūną – teko pailsėti policijoje
Ketvirtadienį į Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato laikinojo sulaikymo patalpas pareigūnai „pailsėti“ atvežė 1960 m. gimusį užsienietį, krovininio automobilio vairuotoją. Tokia „paslauga“ jam buvo suteikta dėl įtarimų bandžius papirkti policijos pareigūną.
Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 97-ajame kilometre, čia patruliavę Kelių policijos skyriaus pareigūnai vyriškio vairuotą sunkvežimį „Man“ su puspriekabe patikrinti sustabdė 7.20 val. Vairuotojo pateikti dokumentai buvo tvarkingi, o štai patikrinimas alkoholio matuokliu užsieniečiui buvo nesėkmingas. Mat buvo nustatyta, kad vairuotojas lengvai apgirtęs – įpūtė 0,79 prom. Sužinojęs, kad už tai jam gresia administracinė atsakomybė, vyras nutarė pabandyti išsisukti ir policijos pareigūnui pasiūlė kyšį. Pareigūnas vyrą įspėjo, kad už tokius veiksmus jis gali sulaukti ir baudžiamosios atsakomybės. Deja, nusižengimą padaręs vairuotojas buvo atkaklus ir pareigūnui bandė įbrukti 50 eurų. Kuo tai baigėsi, jūs jau žinote – užsienietis buvo sulaikytas, atgabentas į komisariato laikinojo sulaikymo patalpas, o dėl bandymo papirkti pareigas einantį valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį pradėtas ikiteisminis tyrimas.