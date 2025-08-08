Dalyvavimo apdovanojimai – tavo šansas suspindėti!
Europos jaunimo kortelės asociacija kartu su Europos Komisija sugrąžina „Dalyvavimo apdovanojimus“ – tai tavo galimybė suspindėti ir pasidalinti, ką iš tiesų tau reiškė savanorystė užsienyje.
esvarbu, ar jau savanoriavai užsienyje su Europos solidarumo korpusu, ar dar esi savo kelionės kelyje – tai tavo proga papasakoti savo istoriją. Pasidalink draugystėmis, kurias užmezgei, iššūkiais, kuriuos įveikei, akimirkomis, kurios tave nustebino, ir realiu poveikiu, kurį padarei vietos bendruomenei.
Tiesiog sukurk trumpą vaizdo įrašą, įkelk jį į YouTube Shorts – ir galbūt laimėsi nuostabių prizų, tokių kaip Interrail kelionės bilietai ar Loop ausų kištukai – viskas, ko reikia, kad tavo nuotykiai būtų įdomūs, smagūs ir, kai prireiks, ramūs.
Darbų pateikimo laikotarpis: nuo 2025 m. liepos 16 d. iki rugpjūčio 18 d.
Rugsėjo mėnesį bus paskelbta 10 nugalėtojų – tad iki svajonės liko vos vienas žingsnis!
Daugiau skaitykite: https://volunteer-awards.eyca.org