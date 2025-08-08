Gal jau laikas atsinaujinti?
Lina VOLUNGYTĖ
Nors rugpjūtis dar tikrai vasaros mėnuo, o ir tęsis ji galimai iki spalio (norėtume, ar ne?), bet kai kuriuos labiau rudeninius darbus galima nuveikti ir dabar. Tai – apie mūsų gėlynus, kitus želdinius, kuriuos šiame krašte alino sausra – štai antrus metus žydinčio tulpmedžio geltonos taurelės nurusdavo vos per dieną. O dabar jau dūsaujame, kiek buvusio grožio „išplovė“ lietus…
Bet su gamta nepasiginčysi, o kai ką galime nuveikti ir lyjant ar šiaip laisvesnę valandėlę. Tarkime, pagalvoti, kaip atnaujinti gėlyną be didelių fizinių pastangų ir išlaidų – tiesiog kažką persodinant, atjauninant, gal ko ir atsisakant. Štai rugpjūtį daugiamečių augalų – ir gėlių, ir krūmų – jau reikėtų nebetręšti, nes azotas skatina augimą ir tai trukdys augalams pasiruošti žiemai. Tačiau vienmetes gėles tręšti reikia kaip iki šiol – jos žydės iki šalnų.
Svogūnines gėles, jei iškasėme, sodinsime vėliau, tik verta prisiminti, kad reikėtų jų nebesodinti į tą pačią vietą, kur augo gal porą ar daugiau metų. Taigi kartu galima pagalvoti ir apie daugiamečių gėlių vietos pakeitimą. Ir dėl naujesnės kompozicijos, ir dėl to, kad kaip beprižiūrėtume per ilgesnį laiką jos suprastėja. Gėlėms, kaip ir kitoms kultūroms, būtina „sėjomaina“, nes žemė nuskursta.
Nors kai kurios jų (tarkime, bijūnai) gyvena dešimtmečiais, bet per laiką ir jie ima prasčiau atrodyti, mažiau žydėti. Nereikėtų dažnai drumsti ramybės jiems, taip pat melsvėms, viendienėms, bergenijoms, maklėjoms, rodžersijoms. Kuo didesni augalai, storesni jų stiebai, tuo rečiau reikia juos judinti, tačiau sąlyga: turi būti pakankamai erdvės.
Todėl kas keletą metų (daugumos gėlių – kas trejetą) kerus reikia atnaujinti išskirstant, pašalinant labiausiai nualintą dalį ir – jei tik yra galimybė – nesodinti į tą pačią vietą. Jei ne, dirvą būtina atnaujinti.
ugpjūtis, rugsėjis yra tas metas, kai tokius darbus, priklausomai nuo orų, turėtume padaryti. Daugiamečius augalus, jei jie skursta, persodinti galima ir vasarą, svarbu, kad paskui nenukepintų saulė.
Reikia neužmiršti, kad kiekvienam augalui reikia erdvės, todėl net sodinant nedidelius daugiamečius negalima jų sugrūsti: per metus kitus gėlių krūmai išsiplės. Tarkime, bijūnams ir kitiems dideliems augalams reikia iki metro atstumo iki kito augalo… Persodinant geriau nukarpyti stiebus ir lapus, taip pat – plonų šaknų galiukus (tai leis joms šakotis), tačiau storąsias šaknis, šakniagumbius ir šakniastiebius reikia saugoti nuo pažeidimų ir perdžiuvimo sodinant. Tai liečia ir lelijas – jų svogūnėlių šaknys daugiametės, labai greitai džiūsta ir vien dėl to augalas skurs.
Dalijant kerą rugpjūtį bei vėliau galima dauginti beveik visas daugiametes gėles: bijūnus, astilbes, melsves, bruneras, kurpeles, auskarėlius (senovinės, dabar jau retokai sutinkamos gėlės), flioksus. Rugpjūtis – tinkamiausias metas ir pasisodinti bei atnaujinti viendienių, kurios vis populiarėja, krūmą. Prieš jas iškasant apkarpomi lapai, išskirstyti kerą nesunku – tik reikia atraizgyti šaknis, labai ilgos sutrumpinamos bent trečdaliu.