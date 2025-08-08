Karšta politinė vasara
Trečiadienį vykusiame Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo posėdyje buvo nutarta, kad vietoj atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko šias pareigas užims laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Planuojama, kad šiandien kandidatė į premjeres susitiks su Prezidentu Gitanu Nausėda, vėliau dėl jos kandidatūros turės balsuoti ir Seimas.
Premjerą rinko iš dviejų kandidatų
Priminsime, kad G. Paluckas buvo priverstas trauktis iš premjero ir partijos pirmininko pareigų po to, kai į viešumą iškilo klausimų dėl jo verslo ryšių ir praeities sandorių. Paaiškėjus apie Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atliktas kratas su jo artimaisiais susijusioje įmonėje, G. Paluckas pranešė apie savo sprendimą atsistatydinti.
Socialdemokratų partijos prezidiumą sudaro apie 60 narių, tarp jų yra ir vienintelis mūsų krašto atstovas, Seimo narys Karolis Podolskis. Jis prezidiumo nariu tapo kaip šios partijos Marijampolės skyriaus pirmininkas, nes buvęs pirmininkas meras Povilas Isoda dėl „čekiukų“ skandalo savo narystę partijoje dabar yra sustabdęs. K. Podolskis iš karto po posėdžio sutiko papasakoti „Suvalkiečiui“, kaip jis vyko ir kodėl buvo pasirinkta partijos naujokė I. Ruginienė.
Planuota, kad posėdis tęsis apie pusantros valandos, bet jis vyko gerokai ilgiau. Pasak K. Podolskio, norėta gerai išdiskutuoti, išgryninti nuomones, pasisakymus, kurių būta tikrai daug, o rinktasi tarp ministrų Ingos Ruginienės ir Eugenijaus Sabučio.
Marijampolietis palaikė I. Ruginienę
Paklaustas, kodėl sąraše neliko iki šiol tarp kandidatų vienu iš favoritų laikyto kraštiečio ir patyrusio politiko Juozo Oleko, pašnekovas sakė, jog prieš prezidiumo posėdį pasitarti buvo susirinkusi partijos valdyba, ir ten buvo nuspręsta, dėl kurių kandidatų bus balsuojama.
– Matyt, apsispręsta rinktis tarp jaunesnių kandidatų, galvojant ir apie partijos įvaizdį, ateitį. Juozo gabumai mums visiems gerai žinomi, jis buvo apsisprendęs, jei reikės, drąsiai stoti prie Vyriausybės vairo. Jo patirtis ir toliau mūsų partijai bus labai naudinga, jis galės toliau sėkmingai darbuotis kaip Seimo vicepirmininkas, – paaiškino K. Podolskis.
Renkantis iš dviejų likusių kandidatų balsų persvara nebuvo didelė, abu turėjo palaikymą, tik posėdžio pabaigoje E. Sabutis kandidatūrą atsiėmė ir liko I. Ruginienė. K. Podolskis sakė balsavęs už I. Ruginienę. Kodėl?
– Šią moterį laikau tikrai perspektyvia politike, jos darbas socialinės apsaugos ir darbo ministrės poste tikrai buvo gerai matomas ir sėkmingas. Joje partija mato lyderystės bruožus, ministrė sugebėjo rasti sprendimus ir sutarimą dėl antrosios pakopos pensijų reformos, kuri yra labai svarbi. Partija, visa tai matydama ir vertindama, turėdama galvoje ir gerus jos reitingus, nutarė suteikti šansą, – paaiškino K. Podolskis.
Pasak jo, pristatydama save kandidatė akcentavo, kad būtina susitelkti į artėjančios Seimo rudens sesijos darbus, įsitikinta, jog ji turi aiškią viziją dėl ateities, nori neatidėliodama spręsti Vyriausybės formavimo ir visus kitus klausimus.
Dėl koalicijos – daug neaiškumų
– Koalicijos klausimas posėdyje išsamiau nebuvo svarstomas. Mums reikės rasti geriausius sprendimus dėl koalicijos, yra sudaryta darbo grupė, kuri tuos klausimus koordinuoja.
Pastaruoju metu gana ryškiai matome, kad mūsų partneriai iš Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ negaili mums, kaip koalicijos partneriams, aštresnių frazių, pasigendame jų palaikymo svarbiais klausimais, ir tai kelia įvairių minčių.
Kokių nors didesnių priekaištų kitiems koalicijos partneriams iš „Nemuno aušros“ mūsų partija neturi, „aušriečiai“ žada atsinaujinti, tad matysime, kaip čia viskas toliau susiklostys dėl koalicijos. Neatmetame ir varianto, kad joje atsiras Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, – teigė pašnekovas.
Pasak K. Podolskio, dėl G. Palucko susiklosčiusi situacija partijai atnešė nemažai reputacinės žalos. Apie buvusio premjero vadinamuosius „skeletus spintoje“ nežinota, tad ir I. Ruginienės posėdyje buvo klausiama, ar ji tokių „skeletų“ neturi. „Kandidatė garantavo, kad kažkokių neaiškių istorijų ar šleifų tikrai nėra. Tikimės, kad jai tapus premjere bus galima sėkmingai dirbti, o ne narplioti neaiškias istorijas“, – teigė K. Podolskis.
Jis dar negalėjo pasakyti, ar Prezidentui pritarus I. Ruginienės kandidatūrai, ji Seime būtų tvirtinama neeilinės sesijos metu, ar bus laukiama rudens sesijos pradžios rugsėjo 10 dieną.
Opozicija pasigenda socdemų jaunosios kartos
Apie naująją kandidatę į premjerus savo nuomonę paprašėme išsakyti ir opozicijos atstovą, Marijampolės savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narį, Kontrolės komiteto pirmininką Kęstutį Traškevičių. Pokalbis su juo vyko dar vykstant socdemų prezidiumo posėdžiui, kai kandidatas į premjerus nebuvo žinomas.
– Pastarųjų dienų Vyriausybės situacija atrodė tikrai prastai, reikėjo ieškoti sprendimų, kapstytis iš duobės. Net neprisimenu, kada dar būtų kilęs panašus skandalas dėl premjero, kad jam tektų atsistatydinti. Žinojome apie G. Palucko teistumą, bet kad ims aiškėti kitos tokios istorijos, tikrai nustebino“, – teigė jis.
K. Traškevičiaus nuomone, susiklosčiusi padėtis aiškiai parodė, kad apie 15 tūkstančių narių turintys socdemai neturi jaunų ryškių lyderių, neišsiugdė savo pamainos, ir tie patys partijos senbuvių veidai rinkėjams jau nusibodę. „Mes savo gretose turime nemažai jaunų politikų, jie sėkmingai dirba ir dirbs. Tinkamiausiu socdemų premjeru man atrodė Mindaugas Sinkevičius, o Inga Ruginienė yra politikos naujokė, kurią vadinčiau tamsiu arkliuku.
Pats asmeniškai internete ieškojau ir neradau beveik jokios informacijos apie jos praeitį, išskyrus tai, kad buvo vienos iš profsąjungų lyderė. Man nepavyko sužinoti jos tautybės, nes moteris kalba su akcentu, neradau ir jos mergautinės pavardės. Tų neaiškumų yra visokių, bet tikėkimės, kad socdemai įvertino visas aplinkybes, pasirinkdami šį asmenį“, – sakė opozicijos atstovas.
Svarbu susitelkti į darbus
Pasak K. Traškevičiaus, dabar svarbu yra gerai dirbanti ir stabili Vyriausybė, nes reikia turėti galvoje ir geopolitinį kontekstą, tebesitęsiantį karą Ukrainoje, taip pat faktą, jog 2027 metais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai, tad laukia daug rimtų darbų.
– Gal kam atrodo, kad mes, kaip opozicijos atstovai, turėtume džiūgauti dėl socdemų nesėkmių, bet nuostata yra tokia, jog gulinčio niekas nemuša. Kita vertus, skandalai oponentams tikrai pakenkė, aš nuolat susitinku su žmonėmis įvairiose šalies vietose ir girdžiu didžiulį nusivylimą Vilija Blinkevičiūte, kuri nesiėmė premjerės darbo, nors buvo žadėjusi.
Šią savaitę paskelbti reitingai, rodantys, kad rinkėjai premjere dabar labiausiai norėtų matyti Ingridą Šimonytę, kalba patys už save. Manau, rinkėjai viską mato, vertina, o atėjus naujiems rinkimams prisimins visas šios kadencijos socdemų darbo pamokas ir padarys išvadas“, – sakė K. Traškevičius.