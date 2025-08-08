Kas nutiko Šešupei?
Šiandien ryte „Suvalkietį“ pasiekė nerimo signalas iš netoli Marijampolės esančio Puskelnių kaimo. Į redakciją kreipėsi Puskelnių soduose gyvenanti moteris. Ji pranešė, kad ties pirmaisiais Puskelnių sodais visa Šešupė putoja. „Tai neatrodo žiedadulkės – žiedadulkes mes atskiriame, – sakė moteris. – Ir tai jau ne pirmas, kai vis penktadieniais anksti ryte Šešupė suputoja“.
Marijampolės savivaldybės administracija savo tinklapyje savaitės pradžioje paskelbė, kad nerekomenduojama maudytis Šešupėje ties Marijampolės K. Donelaičio gatve, taip pat Pašešupio parke ir Sasnavos tvenkinyje (Bitikų k.). Apie vandens kokybę ties Puskelnių sodais ir kaimu nieko neskelbta.
„Norime žinoti, kas upę taip teršia. Juk čia tekantis vanduo, – sakė Puskelniuose gyvenanti moteris. – Šiandien ryte pamatę, koks upės vanduo, išsigandome. Juk žmonės juo ir daržus laisto, ir maudosi“.
Kodėl Šešupės vanduo putotas, „Suvalkietis“ šiandien jau teiravosi Aplinkos apsaugos departamento Marijampolės valdyboje. Buvome nukreipti į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Komunikacijos departamentą. Ten buvome paprašyti klausimus pateikti raštu. Taip ir padarėme, o atsakymo ar laukiame.
Aplinkos apsaugos departamentas skelbia, kad apie aplinkosaugos pažeidimus galima pranešti ir Skubiosios pagalbos tarnybų tel. 112.
Tokią Šešupę šiandien ryte išvydo Puskelnių gyventojai.