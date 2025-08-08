Kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių pasieks beveik 25 mln. eurų investicinė parama
Kultūros ministrui Šarūnui Biručiui patvirtinus finansavimo sąlygas, duodančias startą naujam investicijų etapui, Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) sektoriui atsiveria galimybė pasinaudoti beveik 16 mln. eurų Europos Sąjungos fondų investicijomis, o smulkesniems KKI sektoriaus dalyviams numatyta dar 9 mln. eurų parama. Šios lėšos bus skirtos KKI verslo subjektams ir nevyriausybinėms organizacijoms visoje Lietuvoje, siekiant paskatinti konkurencingų ir paklausių produktų bei paslaugų kūrimą.
„Kultūros ir kūrybinės industrijos yra vienas perspektyviausių ir didžiausią pridėtinę vertę kuriančių Lietuvos ekonomikos sektorių. Jo potencialas yra milžiniškas, todėl valstybės investicijos yra būtinos norint paskatinti augimą ir konkurencingumą tarptautinėse rinkose, – sako kultūros viceministrė Edita Klaunauskaitė. – Šiomis investicijomis siekiame suteikti postūmį KKI įmonėms ir organizacijoms atnaujinti infrastruktūrą, diegti inovacijas ir kurti aukštos pridėtinės vertės produktus, kurie garsintų Lietuvos vardą pasaulyje ir kartu kurtų poveikį visuomenei.“
Artimiausiu metu Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) paskelbs du atskirus kvietimus teikti paraiškas KKI įmonėms ir organizacijoms, kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius dvejus metus viršijo 200 tūkst. eurų. Bendra abiejų kvietimų suma siekia beveik 16 mln. eurų.
Pagal patvirtintas sąlygas, investicijos galės būti naudojamos KKI subjektų infrastruktūrai gerinti, naujai įrangai bei programinei įrangai įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui, rinkodaros ir kitoms išlaidoms, skirtoms naujiems produktams kurti ir diegti rinkoje. Priklausomai nuo pasirinkto kvietimo, vienam projektui bus galima gauti nuo 100 tūkst. iki 500 tūkst. eurų dotaciją. Paraiškas CPVA bus galima teikti per 4 mėnesius nuo kvietimų paskelbimo dienos.
