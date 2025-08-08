Paskelbtas laimėtojas: pradedama naujo „Rail Baltica“ ruožo statyba
„Rail Baltica“ įgyvendinanti LTG grupės infrastruktūros bendrovė „LTG Infra“ paskelbė konkurso laimėtoją – atrinktas naujas rangovas, nutiesiantis 12,1 km geležinkelio sankasos ruožą Šėta–Ramygala (II dalis). Šiuos darbus už 83,36 mln. Eur (be PVM) atliks Panevėžio bendrovė „HISK“.
„Džiaugiuosi matydamas, kaip Lietuvoje vis labiau įsibėgėja „Rail Baltica“ geležinkelio tiesimo darbai. Šis europinės reikšmės projektas Panevėžio regionui ir visai Lietuvai atvers naujas susisiekimo galimybes, kartu suteikdamas papildomą impulsą visos šalies ekonomikos augimui“, – sako susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.
Ruožą link Panevėžio pusės įgyvendins šiame mieste įkurta, visoje Lietuvoje veikianti ir ilgametę patirtį sukaupusi įmonė „HISK“.
„Tai atspindi, kad „Rail Baltica“ europinės ir valstybės investicijos jau dabar duoda naudą mūsų verslams bei regionams. Pradedame naują svarbų statybų etapą ir tikimės sėkmingos partnerystės su rangovu“, – teigia LTG grupės generalinis direktorius Egidijus Lazauskas.
„HISK“ (anksčiau – „Panevėžio keliai“) yra viena didžiausių Baltijos šalyse infrastruktūros statybos įmonių, įkurta 1965 m.
„Projekto apimtis – plati ir apima įvairius infrastruktūros elementus. Ypatingas dėmesys skiriamas eismo saugumui, nes geležinkelio linija kirs 3 svarbius rajoninius kelius. Įrengsime 12,1 km naujos geležinkelio sankasos, pastatysime 2 žaliuosius tiltus, geležinkelio tiltą bei 2 viadukus, taip pat – 27 pralaidas ir praėjimus laukiniams gyvūnams. „Rail Baltica“ – tai ne tik ambicingas infrastruktūros projektas, bet ir didelė atsakomybė prieš visuomenę ir gamtą“, – sako „HISK“ infrastruktūros projektų vadovas Tadas Ramanauskas.
„HISK“ taip pat atliks valstybinės reikšmės rajoninių kelių kapitalinį remontą, rekonstruos melioracijos statinius, sankasą kertantį dujotiekį, skirstomuosius elektros tinklus, įrengs triukšmo slopinimo sieneles.
Rangos darbų pabaiga numatoma 2027 m. paskutinį ketvirtį. Statybos darbų vykdymas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžetų.
Šiemet taip pat numatoma pasirašyti sutartis su rangovais dėl geležinkelio sankasos įrengimo darbų ruožuose Kaunas–Šveicarija, Ramygala–Berčiūnai, Berčiūnai–Joniškėlis. Darbai jau bus vykdomi 114 km atkarpoje.
Nuo Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos nutiesta europinė vėžė, naudojama kariniam mobilumui, „LTG Cargo“ vykdo krovinių pervežimus iš Europos. „HISK“ buvo vienas iš kelių rangovų, atlikusių šiuos darbus. Infrastruktūros plėtra į Šiaurės Lietuvą ateityje užtikrins didesnius karinius pajėgumus, saugumą ir verslo plėtrą.
„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.
