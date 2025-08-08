Pinigus pervedė – prekės negavo
Vakar į Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (apskr. VPK) Kalvarijos policijos komisariatą (PK) kreipėsi vienas šios savivaldybės gyventojas, nukentėjęs, įtariama, nuo internete veikiančių sukčių. 50-metis vyras pasakojo, kad birželio pradžioje naršydamas socialiniame tinkle „Facebook“ atkreipė dėmesį į skelbimą, jog parduodama skarda tvorai.
Susidomėjęs skelbimu žmogus paskambino nurodytu telefono numeriu, pabendravo su skardos pardavėju. Jo siūloma prekė ir kaina vyriškiui tiko, o pardavėjas įtarimų nesukėlė.
Vyras už pirkinį į pardavėjo nurodytą sąskaitą pervedė sutartą pinigų sumą – 240 Eur. Deja, prekės niekas jam neskubėjo atvežti. Vyras skardos laukė du mėnesius, o tuomet nutarė kreiptis į pareigūnus.
Marijampolės apskr. VPK Kalvarijos PK pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
