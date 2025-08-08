www.suvalkietis.lt
Pinigus pervedė – prekės negavo

"Suvalkiečio" inf.

Vakar į Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (apskr. VPK) Kalvarijos policijos komisariatą (PK) kreipėsi vienas šios savivaldybės gyventojas, nukentėjęs, įtariama, nuo internete veikiančių sukčių. 50-metis vyras pasakojo, kad birželio pradžioje naršydamas socialiniame tinkle „Facebook“ atkreipė dėmesį į skelbimą, jog parduodama skarda tvorai.

Susidomėjęs skelbimu žmogus paskambino nurodytu telefono numeriu, pabendravo su skardos pardavėju. Jo siūloma prekė ir kaina vyriškiui tiko, o pardavėjas įtarimų nesukėlė.

Vyras už pirkinį į pardavėjo nurodytą sąskaitą pervedė sutartą pinigų sumą – 240 Eur. Deja, prekės niekas jam neskubėjo atvežti. Vyras skardos laukė du mėnesius, o tuomet nutarė kreiptis į pareigūnus.

Marijampolės apskr. VPK Kalvarijos PK pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.

