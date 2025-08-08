Skaitmeninimas – strateginė priemonė muziejinių vertybių apsaugai
Kultūros paveldo išteklių skaitmeninimas išlieka svarbiu veiksniu, skatinančiu inovacijas ir kartu padedančiu užtikrinti kultūros paveldo, kaip pamatinės Lietuvos valstybės tapatybės dalies, išsaugojimą dabarties ir ateities kartoms. Valstybinė politikos kryptis šioje srityje pradėta formuoti jau daugiau nei prieš du dešimtmečius ir iki šiol nuosekliai plėtojama, ypatingą dėmesį skiriant skaitmeninio kultūros turinio prieinamumui, inovacijoms ir saugumui.
Kultūros ministerija, apibendrinusi nacionalinių ir valstybinių muziejų duomenis, fiksuoja reikšmingą pažangą muziejinių vertybių skaitmeninimo srityje. Kasmet muziejuose suskaitmeninama daugiau kaip 80 tūkst. objektų, prisidedant prie paveldo vertybių prieinamumo ir išsaugojimo didinimo.
Muziejai, suskaitmeninę didžiausią savo rinkinių dalį (procentais):
1. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai – 71,5;
2. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus – 61;
3. Lietuvos aviacijos muziejus – 48,2;
4. Šiaulių „Aušros“ muziejus – 44,78;
5. Lietuvos jūrų muziejus – 42,8.
Didžiausi skaitmeninimo apimčių augimai per metus (pagal suskaitmenintų objektų skaičių):
1. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus – 13 122;
2. Šiaulių „Aušros“ muziejus – 11 373;
3. Trakų istorijos muziejus – 10 090;
4. Lietuvos nacionalinis muziejus – 8 323;
5. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus – 6 938.
Suskaitmeninti duomenys viešinami per Lietuvos integruotą muziejų informacinę sistemą LIMIS (www.limis.lt), kuri veikia kaip nacionalinė platforma muziejinių vertybių apskaitai, sklaidai ir prieigai. Ši sistema užtikrina nuoseklų skaitmeninio turinio kaupimą, saugojimą ir viešinimą, prisideda prie kultūros vertybių aktualizavimo ir ilgalaikio išsaugojimo.
Iki 2026 m. balandžio pabaigos, įgyvendinus nacionalinį projektą „E.kultūra“, suskaitmenintos muziejinės vertybės taps strateginiu ištekliu, skirtu kuruoto skaitmeninio turinio kūrimui. Jos bus aktyviai naudojamos edukacijos, kultūrinio turizmo ir tarptautinio žinomumo skatinimui ir prisidės prie kultūros sektoriaus skaitmeninio atsparumo stiprinimo.
Daugiau skaitykite: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/skaitmeninimas-strategine-priemone-muziejiniu-vertybiu-apsaugai-QCql/
Komentarai nepriimami.