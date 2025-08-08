Sulaikyta cigarečių kontrabanda
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato pareigūnai atlikdami kratas rado ir iš nelegalios apyvartos paėmė 8570 pakelių (per 17 dėžių) kontrabandinių bei falsifikuotų cigarečių pakelių: „Marlboro“, „Minsk Super Slims“ ir „Minsk Capital QS“.
Kratose dalyvavusius pareigūnus nustebino nelegalių rūkalų slėptuvės, nes rūkalai buvo laikomi net elektrinio triračio motorolerio daiktadėžėse.
Kratos buvo vykdomos dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis – kontrabandinėmis cigaretėmis.
