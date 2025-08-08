Sulėkė visos specialios tarnybos, bet, laimė, didelio gaisro išvengta
Šiandien ryte, apie 10 val., Marijampolės centre įsikūrusių įstaigų darbuotojus ir čia gyvenančius marijampoliečius nugąsdino su sirenomis prie Vytauto gatvėje esančio daugiabučio atskubėję specialiųjų tarnybų automobiliai. Laimė, paaiškėjo, kad didelio pavojaus nebuvo.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio viršininkė Ieva Petrulevičienė „Suvalkietį“ informavo, kad 10.04 val. gautas pranešimas, jog Marijampolėje, Vytauto g., iš daugiabučiame name, trečiajame aukšte, esančio buto veržiasi dūmai.
I. Petrulevičienės teigimu, nuvykus į nurodytą butą jame buvusi buto savininkė paaiškino, kad bute užsidegė televizijos antenos blokelis, turtas nenukentėjo, niekas nenukentėjo.
