www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Sulėkė visos specialios tarnybos, bet, laimė, didelio gaisro išvengta

"Suvalkiečio" inf.

Šiandien ryte, apie 10 val., Marijampolės centre įsikūrusių įstaigų darbuotojus ir čia gyvenančius marijampoliečius nugąsdino su sirenomis prie Vytauto gatvėje esančio daugiabučio atskubėję specialiųjų tarnybų automobiliai. Laimė, paaiškėjo, kad didelio pavojaus nebuvo.

Ankstesnis 18 Kitas

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio viršininkė Ieva Petrulevičienė „Suvalkietį“ informavo, kad 10.04 val. gautas pranešimas, jog Marijampolėje, Vytauto g., iš daugiabučiame name, trečiajame aukšte, esančio buto veržiasi dūmai.

I. Petrulevičienės teigimu, nuvykus į nurodytą butą jame buvusi buto savininkė paaiškino, kad bute užsidegė televizijos antenos blokelis, turtas nenukentėjo, niekas nenukentėjo.

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Garso sienos“ Marijampolėje
Žolynų metamorfozės
Jaukioje popietėje – apie poeziją ir meilę gimtinei
Paroda „Gyvenimas architektūroje“: vienbučiai gyvenamieji namai

Įvykiai

Prie vairo girtutėlė moteris ir vyras
Patižusiuose keliuose klimpsta automobiliai
Patikėjęs sukčių žinia prarado pinigus
Iš buto pavogtas šaldytuvas, televizorius

Verslas

Runkelių laukuose – darbymetis be pelno
Kalėdinės magijos dvelksmas – be blizgučių ir be plastiko
„Vilkyškių pieninei“ – Konkurencijos tarybos leidimas įsigyti „Marijampolės pieno konservus“ „Vilkyškių pieninei“ – Konkurencijos tarybos leidimas įsigyti „Marijampolės pieno konservus“
Ar Kalvarijos verslui nereikia pinigų?

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos