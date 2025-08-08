Transportas – daugiau nei vairuotojas ar pilotas
Spalio 15 d. Briuselyje vyks unikali Europos Komisijos organizuojama konferencija „Jaunimas ir darbo vietos transporte: kaip padaryti transporto karjeras patrauklesnes“. Šis renginys suburs jaunus žmones iš visos Europos Sąjungos ir transporto sektoriaus atstovus – nuo kelių ir miesto transporto iki oro uostų, laivybos ir geležinkelių.
Dalyviai diskutuos apie tai, kokios sąlygos, įgūdžiai ir vertybės šiandien yra svarbios jaunam žmogui renkantis darbą. Ar transporto sektorius gali pasiūlyti lankstumą, prasmingumą ir darbo–gyvenimo balansą? Kaip sektorius prisitaiko prie žaliųjų ir skaitmeninių pokyčių?
Konferencijos išskirtinumas – tiesioginis dialogas
Ši konferencija nebus tik kalbos – tai bus interaktyvus forumas, kuriame jauni žmonės galės tiesiogiai pasidalinti savo nuomone su transporto įmonių personalo vadovais. Bus organizuojamos mažos grupės, dirbtuvės ir aktyvios diskusijos. Dalyviai svarstys, kas lemia profesijos patrauklumą: ar tai atlyginimas, darbo sąlygos, mokymosi galimybės, ar sektoriaus įvaizdis?
Nuo vairuotojų iki dirbtinio intelekto specialistų
Šiandien transportas – tai ne tik klasikinės profesijos. Šiame sektoriuje vis daugiau vietos randa duomenų analitikai, informacinių sistemų specialistai, aplinkosaugos konsultantai ir žmogiškųjų išteklių vadybininkai. Ateities transportas bus žalias, išmanus ir integruotas – todėl reikia visai naujų kompetencijų, o kartu ir naujos kartos darbuotojų.
Finansavimas ir parama dalyviams
Į konferenciją kviečiami 18–30 metų jauni žmonės iš visų ES šalių. Kelionės ir apgyvendinimo išlaidas padengs renginio organizatoriai – tai puiki galimybė dalyvauti europiniame renginyje be papildomų išlaidų. Atranka bus vykdoma iki rugpjūčio 15 d., o rezultatai paskelbti rugsėjo 5 d.
Ką tai reiškia Lietuvai?
Lietuvos transporto sektorius yra vienas svarbiausių šalies ekonomikos variklių – nuo tarptautinių krovinių vežimo iki viešojo transporto. Tačiau ši sritis taip pat susiduria su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu, ypač jaunų žmonių. Dalyvavimas šiame renginyje gali tapti puikia galimybe ne tik jaunimui, bet ir mūsų sektoriaus atstovams išgirsti, ką jaunimas iš tikrųjų galvoja.
Faktai trumpai:
• Konferencijos data: 2025 m. spalio 15 d.
• Vieta: Briuselis, Belgija
• Kam skirta: 18–30 m. ES gyventojams
• Paraiškų pateikimo terminas: rugpjūčio 15 d.
• Dalyviams apmokamos kelionės ir viešbučio išlaidos
• Registracija: [nuoroda ar QR kodas]
Daugiau informacijos: https://youth.europa.eu/news/young-people-and-transport-jobs-making-transport-careers-more-attractive_en
