Turėjo kvaišalų – turės ir nemalonumų

"Suvalkiečio" inf.

Vakar vakare apie 20.15 val. Marijampolėje, R. Juknevičiaus gatvėje, policijos pareigūnai patruliuodami pastebėjo du įtartinai atrodančius asmenis ir nusprendė juos patikrinti. Paaiškėjo, kad vienas iš jų – 1994 m. gimęs vyras turėjo galimai narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Vyriškis nurodė, kad kvaišalų gavo iš kito asmens, 26 metų vyro.

Asociatyvi „Suvalkiečio“ archyvo nuotrauka

Panašus atvejis trečiadienio vakarą užfiksuotas ir Kazlų Rūdoje. Patruliuodami mieste policijos pareigūnai J. Basanavičiaus gatvėje apie 20.50 val. pastebėjo jiems jau gerai žinomą vyrą (g. 1991 m.), ėjusį su kitu asmeniu. Pareigūnai vyriškį sustabdė. Dalinės apžiūros metu vyro rūbuose buvo rastas skaidrus plastikinis maišelis su baltos spalvos biriais milteliais. Įtariama, kad tai gali būti narkotinės ir psichotropinės medžiagos. Be to, vyro drabužiuose rastas ir skaidrus plastikinis maišelis su galimai augalinės kilmės narkotine medžiaga – marihuana.

Marijampolės apskr. VPK pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo nedideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturint tikslo jų parduoti ar kitaip platinti. Už tai įstatymas numato viešųjų darbų bausmę arba kelias kitas alternatyvias bausmes: baudą, laisvės apribojimą arba areštą.

