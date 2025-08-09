www.suvalkietis.lt
Metų skonis – mėtų sirupas

"Suvalkiečio" inf.

Kur bepasisuksi – visur tik ir kalba apie mėtų sirupą, tarsi apie naujai atrastą dalyką. Nežinia – gal socialiniai tinklai jį taip išpopuliarino?

Mūsų šaunioji konsultantė Kristina DEMBINSKIENĖ, Marijampolės profesinio rengimo centro (MTEC) virėjo specialybės mokytoja, sako, kad dabar, kai daržuose tiek mėtų, jog atrodo, visi kiemai jomis kvepia, būtina pasigaminti mėtų sirupo. Jis tinka gardinti tiek šaltus, tiek karštus gėrimus – vandenį, arbatą, limonadus. Jis taip pat dera su ledais, o keli lašai suteikia ypatingo skonio pyragų glajams ar kremams.

Kristinos DEMBINSKIENĖS nuotrauka

Reikės:

  • 100 g šviežių mėtų lapelių (be stiebų),
  • 300 g cukraus,
  • 250 ml vandens,
  • 1 šaukšto citrinų sulčių,
  • 1 šaukšto cukraus (naudojamas trynimui).

Mėtų lapelius kruopščiai nuplaukime ir trumpai (apie 10 sekundžių) užplikykime verdančiu vandeniu, nusausinkime. Sudėkime juos į trintuvą, įpilkime šaukštą citrinų sulčių ir įberkime šaukštą cukraus. Viską sutrinkime iki vientisos masės.

Į puodą supilkime vandenį ir suberkime 300 g cukraus. Virkime apie 7–10 minučių ant vidutinės kaitros, kol gausime šiek tiek sutirštėjusį sirupą. Nukelkime jį nuo ugnies ir palikime atvėsti apie 10 minučių – kol temperatūra nukris iki maždaug 70°C. Į atvėsusį sirupą įmaišykime sutrintas mėtas. Uždenkime indą ir palikime sirupą vienai valandai, kad pritrauktų. Po to perkoškime jį per per smulkų sietelį ar marlę, kad neliktų mėtų lapelių. Gautą skystį dar kartą užvirkime ir pavirkime 1–2 minutes.

Karštą sirupą supilkime į sterilizuotus stiklainius ar buteliukus. Sandariai uždarykime ir laikykime šaldytuve. Sirupą rekomenduojama suvartoti per keletą savaičių.

Parengė Daiva KLIMAVIČIENĖ

