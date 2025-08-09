Telkia ir vienija „Su Lietuva širdy“
Jau 35-ąjį kartą buvę Lietuvos politiniai kaliniai, tremtiniai ir Laisvės kovų dalyviai tradiciškai susitiko Maironio apdainuotame Dubysos slėnyje prisiminti už laisvę kritusius tėvus, senelius, brolius ar seseris, negrįžusius iš tremčių ar lagerių ir išėjusius Anapilin, pagerbiant jų atminimą tylos minute.
Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir Laisvės kovų dalyvių XXXV sąskrydis „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje – tai galimybė pabūti kartu su savo likimo broliais ir sesėmis, pajusti pažiūrų bendrystę ir vieningą palaikymą Laisvės ir Nepriklausomybės trokštančioms ir to siekiančioms tautoms, palinkėti vienas kitiems sveikatos, džiaugsmo susitikus ir… nenustoti tikėti tiesos ir laisvės pergale, kovojant už TAI.
Po iškilmingo vėliavų pakėlimo ceremonijos sugiedojus Lietuvos himną, aukotos šv. Mišios tremtiniams, politiniams kaliniams, laisvės kovotojams pagerbti ir įžiebtas sąskrydžio aukuras. Lietuvos politinių kalinių, tremtinių sąjungos (LPKTS) pirmininkas Gvidas Rutkauskas pastebėjo, kad mūsų beveik dvigubai daugiau nei pernai, ir kad esame visi kaip giminės, džiaugiamės susitikę. Pirmininkas pristatė trejetą rezoliucijų, kurioms buvo pritarta: dėl karo veiksmų Ukrainoje – visa širdimi už kovojančią Ukrainą, pasmerkiant Rusiją, reikalaujant represijų nutraukimo, remiant, teikiant techninę pagalbą; LPKTS reiškia nusivylimą dėl Desovietizacijos komisijos naikinimo; Tremtinių bendriją papildyti žmonėmis, kurie gimė Lietuvoje, praėjus iki 10 mėnesių po motinos sugrįžimo.
„Tik nepaprastai stipri, vertybėmis grįsta ir atsidavusius žmones vienijanti organizacija gali didžiuotis tokia gausa ir bendraminčių santalka, kuri puoselėja gilias ir prasmingas tradicijas. Atlaikę pavergėjų represijas, išlaikę orumą ir kibirkštį Laisvės kovai, užgimusią mūsų šalies Nepriklausomybės atkūrimo pradžioje, jūs puoselėjote tremtyje, akylai saugojote lageriuose ir karta iš kartos perdavėte“, – tai žodžiai iš Lietuvos Prezidento Gitano Nausėdos perduoto sveikinimo. Kiti garbūs svečiai sveikino tiesiogiai, koncertavo Jungtinis tremtinių choras, solistas Liudas Mikalauskas, folkloro grupė „Ratilai“, vyko knygų pristatymai, parodos, filmų peržiūros.
Masiniai trėmimai visada išliks tautos atmintyje, nes jiems nėra senaties. Vien per 1940–1952 sovietinės okupacijos metus į lagerius ir tremtį buvo išvežta per 275 tūkst. Lietuvos gyventojų. Ištvėrusiųjų badą, šaltį, pažeminimus ir sugrįžusių į Lietuvą liudijimai – gyvoji istorija, padedanti ugdyti jaunosios kartos patriotiškumą, skatinanti vertinti turimą Laisvę, branginti Tėvynę ir ją ginti, kilus netekties grėsmei.
Būkime Lietuvos įkvėpimas, kaip ir Ukraina šiandien yra pasaulio įkvėpimas saugoti savo tautos kalbą, istoriją ir visomis išgalėmis priešintis iš Rusijos kylančiai agresijai. Puoselėkime Nepriklausomybę, o Lietuvos kovų istorija turi išlikti jaunajai kartai, kaip kibirkštis, kaip įkvėpimas.
Sąskrydyje dalyvavę marijampoliečiai dėkingi renginio ir kelionės organizatoriams, ypač LPKTS Marijampolės filialo pirmininkui Rolandui Raibikiui, MKC tremtinių chorui „Godos“ ir jo vadovei Laimai Venclovienei. Malonu matyti jaunus veidus – dėkingi renginyje dalyvavusiems Lietuvos Skalvijos Marijampolės krašto Sūduvos tunto palaimintojo Jurgio Matulaičio draugovės (vadovė – Audronė Levickienė) nariams Pauliui Klevinskiui, Haroldui Brusokui, Emiliui Bakeliui, Tadui Bertuliui ir kitiems išvykos dalyviams už bendrystę.
Sąskrydį organizuoja LPKTS, projektą vykdo Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
Laimutė KRAUKŠLIENĖ, LPKTS Marijampolės filialo valdybos narė