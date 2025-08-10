Naujas muziejus Daukšiuose atskleidžia tolimos praeities paslaptis
Praėjusį šeštadienį ypatingo sujudimo būta Daukšiuose. Tradicinė ir labai laukiama šventė „Daukšių miestelio vasarojus“ sukvietė vietos gyventojus, svečius ir bendruomenės bičiulius į gražų susitikimą po atviru dangumi, kurio metu netrūko geros nuotaikos, smagių pasirodymų, atrakcijų ir vaikams, ir suaugusiems. Renginio metu atidarytas ir muziejus, kuriame pristatoma šio krašto istorija.
Tyrinėjimų rezultatai – dviejose knygose
Daukšiuose gyvenantis Juozas Šeimys jau seniai garsina šį kraštą savo istoriniais tyrinėjimais ir atradimais. Visi jie sugulė į dvi knygas – 2006 metais buvo išleista J. Šeimio knyga „Egiptas, skitai, lietuviai runomis“, o 2023-aisiais pasirodė „Nojaus ugnis runose“. J. Šeimys jau daug metų domisi runomis, skaito ir šifruoja jų raštą. Anot enciklopedijų, runos – tai keletas susijusių abėcėlių, naudotų rašyti germanų kalbomis, daugiausia Skandinavijoje ir Britų salose.
Akmenų su runų ženklais randama ir Lietuvoje, iš čia kildinama ir lietuviškų runų rašto teorija. Nepaisant runų įvairovės, jos gali būti laikomos senovine Šiaurės Europos rašto sistema. Anksčiausi įrašai runomis yra iš maždaug 150 m. po Kristaus, o ši abėcėlė pakeista lotyniška abėcėle maždaug VI a. centrinėje Europoje ir apie XI a. – Skandinavijoje.
Jau daug metų J. Šeimys renka ir kolekcionuoja įvairius senovės radinius, kurių gausu Daukšių apylinkėse. Jau prieš kelerius metus kolekcininkui pažadėta, kad Daukšiuose bus ieškoma nuolatinių patalpų ekspozicijai, ir ši jo svajonė parodyti sukauptus eksponatus visuomenei pagaliau išsipildė.
Eksponatus renka nuo mokyklos laikų
– Eksponatus rinkau beveik visą savo gyvenimą, pradėjau dar mokyklos suole, o dabar man jau 76-eri. Kai Daukšių mokyklos direktoriui, kuris buvo ir istorijos mokytojas, nunešdavau kokį nors laukuose rastą senovės kirvuką, jis man parašydavo penketą. Tų kirvukų iš neolito laikų, įvairių titnago gaminių Daukšių apylinkėse yra gausu, nes tai svarbi istorinė vieta. Praėjo kažkiek laiko, ir pagalvojau, kad galiu radinius ne išdalinti, o pats kaupti. Tai ir buvo šios ekspozicijos pradžia, – pasakojo „Suvalkiečiui“ J. Šeimys.
Anot jo, bestudijuojant tuomečiame Kauno politechnikume, o vėliau tarnaujant sovietų armijoje kolekcionavimo aistra buvo aprimusi. Vėl atgimė sugrįžus į Daukšius. „Turėjau daugiau laisvo laiko, o kai pavasarį išaria apylinkių laukus, kai palyja, tie radiniai tiesiog atsiduria žemės paviršiuje, juos belieka tik susirinkti. Bėgo metai, paaugo mano anūkėlės, tai ir jos padėjo radinius rinkti laukuose, rasdavo net neolito laikų daiktų su įrašais runomis. Pradėjau ne vien tik radiniais, bet ir tuo senuoju etruskų raštu domėtis, sudomino ir Senovės Egipto laikotarpis, pagoniškas lietuvių raštas“, – pasakojo runų tyrinėtojas.
Norėjo, kad radiniai būtų prieinami
Daiktų vis daugėjo, jiems jau trūko vietos ir sodyboje Daukšiuose, ir bute Kaune, kur daugiausia laiko gyvena. J. Šeimys sakė, kad ir jo žmona priekaištauti pradėjo, kad visur pilna įvairių akmenų, senienų, prašė juos kažkur išnešti. Eksponatus J. Šeimiui siūlyta atiduoti į Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejų, jis sutiko, bet graužė abejonės – tie daiktai atsidurs muziejaus fonduose, juos parodys gal kartą kokioje nors parodoje ir tuo viskas baigsis.
– Norėjau, kad šiuos daiktus būtų galimybė nuolat kažkur eksponuoti. Kai dar dirbau „Fasos“ bendrovėje, mano bendradarbis buvo dabartinis vicemeras Artūras Visockis, kuris dabar kuruoja ir kultūros klausimus. Tad kreipiausi į jį, prašydamas padėti ir surasti patalpas. Pažadą jis ištesėjo, patalpos buvo rastos ir dabar šias vertybes gali pamatyti visi, kuriuos domina istorija, tolima mūsų krašto praeitis, – džiaugėsi kolekcininkas.
Paklaustas, kokie eksponatai yra seniausi ar vertingiausi, J. Šeimys teigė, kad visi radiniai įdomūs ir tikrai vertingi. Seniausias jo kolekcijoje yra maždaug prieš 7 tūkstančius metų dar mezolito laikais iš elnio ragų pagamintas kirvis, kuris buvo rastas, kai valyta Dovinės vaga. Koks tikrasis šio radinio amžius, sunku pasakyti, J. Šeimys viliasi, kad gal pavyks atlikti jo tyrimus ir sužinoti. Kolekcijoje daug radinių iš neolito laikotarpio, įvairių įdomių amuletų.
– Daukšiai tikrai yra ypatinga vieta, čia yra ir kūlgrinda, čia ėjo senovės kryžiuočių keliai, aplink buvo neįžengiamos pelkės, paliomis vadinamas durpynas, netoliese vadinamasis Malvų laukas. Toje vietoje, kur dabar yra miestelio bažnyčia, ant aukštumos buvo seniausioji šventykla šalia upių ir senvagių, – pasakojo jis.
Sieks, kad muziejus būtų lankomas
Daukšietis džiaugėsi, kad patalpas išpiešė vietos dailininkas Jonas Glaveckas, tuose piešiniuose įamžinęs svarbias tolimos praeities detales. Visa kolekcija čia nesutilpo, bet įdomiausi ir vertingiausi eksponatai tikrai yra, tad juos gali pamatyti ir vietos žmonės, ir svečiai. Planuojama, kad ateityje muziejus taps Daukšių miestelio bendruomenės veiklų, kurios vyks ir šalia esančiose patalpose, dalimi. Svečius norima ir pavaišinti vietos patiekalais.
– Viskas, ką sukaupiau per gyvenimą, liks ateities kartoms, ateities tyrinėjimams. Mes vis dar mažai žinome apie savo praeitį, o juk ji labai įdomi ir ypatinga, – įsitikinęs J. Šeimys.
Atidarant muziejų pasidžiaugta ir Marijampolės savivaldybės, ir Igliaukos seniūnijos seniūno Sauliaus Burbulio požiūriu į kultūrą, istoriją. Daukšiai pastaraisiais metais labai išgražėjo, įgyvendinta keletas svarbių vietos bendruomenės projektų, atnaujinta biblioteka, pagrindinis kultūros namų pastatas, puoselėjama aplinka.
– Šio muziejaus atidarymas – tai tik pirmasis etapas, nes dabar yra patalpos, eksponatai, bet labai svarbu, kad ši vieta būtų lankoma, gyva, kad čia atvyktų žmonės. Mes savivaldybėje daugiau nieko tokio panašaus neturime, tai ypatingas kampelis perėjoje tarp Amalvos ir Žuvinto, ir tai reikia populiarinti. Tikiuosi, kad naujasis muziejus bus lankomas ir populiarus, – vylėsi vicemeras A. Visockis.
Gausiai į atidarymą susirinkę dalyviai gyrė J. Šeimio iniciatyvas, dėkojo, kad jis savo darbais garsina Daukšių kraštą. Būta ne tik padėkų, bet ir dovanų – ekspozicijai padovanotas akmeninis kirvukas su jame išgręžta skyle, taip pat titnago gaminys. Neseniai 20-metį paminėjusios Daukšių bendruomenės pirmininkė Vida Tumelienė sakė, kad J. Šeimys yra tikras grynuolis, kuris jau nuo mažų dienų turėjo svajonę, atkakliai siekė savo tikslo ir dabar svajonė turėti muziejų išsipildė.