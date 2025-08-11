Akylas.lt atnaujina veiklą: visi piliečiai kviečiami prisidėti prie valstybės saugumo
Lietuvos šaulių sąjunga kartu su pilietine iniciatyva „Stiprūs kartu“ nuo rugpjūčio 4 d. atnaujina stebėsenos projektą Akylas.lt. Platforma suteikia galimybę gyventojams pranešti apie įtartinus įvykius ar objektus, galinčius kelti grėsmę visuomenės saugumui ar valstybės stabilumui.
Akylas.lt leidžia kiekvienam gyventojui prisidėti prie saugios ir atsparios Lietuvos kūrimo. Platformoje galima pateikti informaciją, pavyzdžiui, apie įtartiną bešeimininkį daiktą, netikėtą svetimos šalies karinės technikos judėjimą, įtartinai besielgiantį asmenį ar jų grupę, bandymus nelegaliais būdais paveikti visuomenės nuomonę per informacines provokacijas.
„Netrukus prasidėsiančios „Zapad“ pratybos reikalauja kiekvieno mūsų padidinto budrumo. Saugumas nėra vien institucijų atsakomybė. Kiekvienas Lietuvos gyventojas turi tapti svarbia grandimi valstybės saugumo tinkle. Atnaujintas Akylas.lt suteikia paprastą ir aiškų būdą pastebėtą grėsmę perduoti atsakingoms institucijoms. Būkime akyli!“, – sakė Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Linas Idzelis.
Akylas.lt glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos kariuomene, teisėsaugos bei žvalgybos institucijomis. Kiekvienas pranešimas gautas į Akylas.lt bus nukreiptas atitinkamai valstybės institucijai pagal kompetenciją.
„Analogišką sistemą pristatėme prieš aštuonerius metus, kai taip pat vyko pratybos „Zapad“. Projektas sulaukė milžiniško visuomenės susidomėjimo, tad neturėjome abejonių, kad jį reikia kartoti. Šiandien startuojame su atnaujintą ir patobulintą versiją. Visi kartu taip prisidėsime prie saugesnės Lietuvos“, – sakė „Stiprūs kartu“ iniciatorius Edmundas Jakilaitis.
Platformos adresas: https://www.akylas.lt/
Svarbu: platforma Akylas.lt nėra skubių pagalbos situacijų priemonė. Jei gresia pavojus gyvybei ar turtui, reikia nedelsiant kreiptis į Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112. Tačiau jei kyla įtarimas dėl galimo hibridinio poveikio ar kitų nestandartinių grėsmių, Akylas.lt yra tinkama vieta informuoti apie tai operatyviai ir saugiai.
Papildoma informacija:
Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) yra valstybės remiama savanoriška, pilietinės savigynos visuomenės organizacija, stiprinanti valstybės gynybinę galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikianti pagalbą policijai ir civilinei saugai.
Tai unikali, analogų neturinti organizacija, nes LŠS vienija valstybės gynyba ir gyvenimui neabejingus asmenis. Šauliai veikia pagal LR Seimo priimtą atskirą organizacijos įstatymą ir statutą. Nepaisant tiesiogiai iš valstybės institucijų skiriamų užduočių, LŠS yra laisvų, savo laiką Tėvynės gynybai ir stiprinimui skiriančių žmonių organizacija.
Kiekvienas Lietuvos pilietis savanoriškai gali tapti organizacijos nariu ir save realizuoti veikdamas karybos, sporto ir kultūros srityse. Šauliškoms idėjoms visoje Lietuvoje šiandien neabejingi beveik 17 tūkst. piliečių nuo 11 metų amžiaus.