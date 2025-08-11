Kine po atviru dangumi – populiariausias metų filmas „Pietinia kronikas“
Rugpjūčio 13 dieną 19 val. Marijampolės „Spindulio“ kino teatras tęsia vasaros kino sezono programą „Spindulio“ kinas po atviru dangumi“, kviesdamas visus žiūrovus į dar vieną ypatingą vakarą – šį kartą su lietuviška kino juosta „Pietinia kronikas“ (rež. Ignas Miškinis), pastatyta pagal to paties pavadinimo rašytojo Rimanto Kmitos romaną.
Filmas Lietuvoje per premjerinį savaitgalį pagerino lietuviško kino rekordą ir tapo daugiausia pajamų atnešusia premjera šalies kino istorijoje. Su išankstiniais bilietais po atidarymo savaitgalio filmas surinko 453455 eurus, jį pamatė 57948 žiūrovai. „Pietinia kronikas“ tapo pelningiausia lietuviško kino premjera šalies istorijoje, aplenkdama tokius kino hitais vadinamus filmus kaip „Avataras 2“, „Tarp pilkų debesų“, „Milijonieriaus palikimas“, „Ledo šalis 2“ ir kiti.
Pernai lapkritį Talino kino festivalyje „Juodosios naktys“ filmas „Pietinia kronikas“ buvo išrinktas geriausiu filmu Baltijos kino programoje, o nacionaliniuose kino apdovanojimuose „Sidabrinė gervė“ pelnė net dvylika apdovanojimų. Kino kritikai filmą vadina „laiko kapsule“ į 1990-uosius, kupina nuoširdaus humoro, socialinių klausimų ir rokenroliško jausmo, kuris įtraukia iki paskutinės scenos.
Pagrindinis filmo veikėjas Rimants – paauglys iš Šiaulių pietinio rajono, bandantis suprasti, kaip gyventi šiame pasaulyje: kaip atrodyti „kietam“, ką rinktis tarp kiemo autoritetų, repo kultūros ir pirmosios meilės, bet svarbiausia – kaip likti savimi. „Pietinia kronikas“ – tai nuoširdus ir gyvas pasakojimas apie augimą, savęs paieškas ir aplinką, kuri formuoja žmogų.
Renginio „Spindulio“ kinas po atviru dangumi metu žiūrovų laukia ne tik filmo „Pietinia kronikas“ peržiūra, bet ir susitikimas su kūrybine komanda – scenarijaus autore Egle Vertelyte bei prodiuseriu Luku Trimoniu. Kūrėjai papasakos apie knygos virsmą filmu, kūrybinį procesą, filmavimo užkulisius bei atsakys į žiūrovams kilusius klausimus.
„Spindulio“ kinas po atviru dangumi“ – nemokamas renginys, todėl atviras plačiai auditorijai. Šio projekto tikslas yra žiūrovui pasiūlyti nekomercinį, intelektualų lietuvišką kiną, ugdantį kultūrinį žmonių sąmoningumą. Projektu siekiama edukuoti žiūrovus, didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę bei kultūrinę atskirtį, teikiant aukštos kokybės paslaugas.
Filmas „Pietinia kronikas“ bus rodomas lauke, „Spindulio“ LED ekrane, o esant blogam orui, seansas bus perkeltas į didžiąją kino salę. Kėdėmis ir užkandžiais renginio metu pasirūpins renginio partneriai.
Projektą „Spindulio“ kinas po atviru dangumi“ iš dalies finansavo Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos ir Marijampolės savivaldybė. Renginio rėmėjai: viešoji įstaiga „Marijampolės televizija“, naujienų portalas „Sūduvos gidas“, Mantingos“ labdaros ir paramos fondas, ICECO ledai, Marijampolės kultūros centras. Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama.
Rengėjų informacija