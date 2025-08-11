Pasirašyta beveik 40 mln. eurų vertės sutartis dėl „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkija–Kaunas
Vilnius, rugpjūčio 11 d. (ELTA). Beveik 100 km ilgio „Rail Baltica“ ruožą nuo Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos iki Kauno (Jiesios) projektuos Vokietijos įmonė „Deutsche Bahn Engineering & Consulting“, skelbia LTG grupė. Pirmadienį pasirašyta 38,3 mln. eurų (be PVM) vertės sutartis tarp bendros trijų Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“ ir projektą Lietuvoje įgyvendinančios įmonės „LTG Infra“.
Pasak pranešimo, „Deutsche Bahn Engineering & Consulting“ suprojektuos elektrifikuotą dvikelį geležinkelį nuo pasienio su Lenkija link Marijampolės ir toliau link Kauno (Jiesios). Nauja europinės vėžės linija turės jungčių su esama europine vėže, kuri ir toliau bus naudojama gabenti krovinius ir užtikrinti karinį mobilumą.
Be to, joje planuojama įdiegti reikalingas eismo kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistemas greitesnėms traukinių operacijoms.
„Rail Baltica“ jungtis su Lenkija – tai mūsų langas į Vakarų Europą. Planuojame, kad būtent šiuo maršrutu pajudės pirmieji keleiviniai traukiniai europine vėže. Džiaugiuosi projekto pažanga – jis mus priartina ne tik prie greitesnių ir patogesnių kelionių, bet ir reikšmingai prisideda prie viso regiono saugumo bei augimo“, – pranešime cituojamas laikinai susisiekimo ministro pareigas einantis Eugenijus Sabutis.
LTG grupės generalinio direktoriaus Egidijaus Lazausko teigimu, atrinktas projektavimo paslaugų teikėjas – žinoma ir patikima tarptautinė įmonė, dirbanti visame pasaulyje, o tai leidžia tikėtis, kad darbai vyks sklandžiai.
„Ruožas su kaimynine Lenkija mums yra didelis prioritetas, todėl glaudžiai bendradarbiaujame su kaimynų infrastruktūros valdytoju. Šios sutarties apimtyje jau numatyti prioritetiniai ruožai, kurie bus projektuojami pirmiausia. Ateityje planuojame rangos darbų konkursą skelbti iš anksto, taip užsitikrindami reikalingus resursus ir galėdami kuo skubiau pradėti vykdyti parengiamuosius statybų darbus“, – teigia E. Lazauskas.
Pasak LTG grupės, Lenkijos–Kauno jungtis ženkliai pagerins tiek keleivių, tiek krovinių judumą Šiaurės jūros–Baltijos jūros koridoriuje. Krovinių vežėjams tai suteiks greitesnę ir ekologiškesnę alternatyvą kelių transportui, siekiant Europos Sąjungos tikslų mažinti CO2 išmetimus ir pereiti prie aplinkai draugiškų transporto rūšių.
„Rail Baltica“ aktyviai statoma visose trijose Baltijos šalyse. Planuojama, kad iki 2025 m. pabaigos jau bus vykdoma arba pasirengta 43 proc. pagrindinės linijos statybų, o visą projektą užbaigti įsipareigota iki 2030 m.
„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.
