Rugpjūčio 12 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
Tarprubežių kaimą papuošė jaunų žmonių sukurtas „Kuburėlis“
Naujasis statinys ir gražus, ir funkcionalus. Pijaus GIRDZIUŠO nuotrauka.
Liepos viduryje Kalvarijos savivaldybėje esantis Tarprubežių kaimas trumpam virto kūrybine laboratorija po atviru dangumi. Čia surengtos trečiosios šios vasaros KAD: MIESTELIAI dirbtuvės – penkios gyvos ir intensyvios dienos, kurių metu vaikai tapo kūrėjais.
Šešupė putoja, o kas kaltas – neaišku
Tokia mūsų upė penktadienį ties Puskelniais buvo priešpiet, didesnei daliai putų jau nutekėjus tolyn. Aistės UCKUTĖS nuotrauka.
Penktadienio rytą į „Suvalkietį“ kreipėsi sunerimusi, netoli Marijampolės esančio Puskelnių kaimo gyventoja (vardas ir pavardė redakcijai žinomi). Jos pranešimu, ties „Ramunės“ sodų bendrija, apie 8 val. ryto užputojo visa Šešupė. Moters teigimu, tai tikrai ne žiedadulkės – jas atskiria. „Tai jau ne pirmas kartas, kai vis anksti ryte Šešupė putoja“, – pasakojo pašnekovė.
Tradicinis jaunimo festivalis: įdomios veiklos ir įspūdingas koncertas
Vakare festivalio dalyviai šėlo klausydamiesi mylimų atlikėjų atliekamos muzikos. Sigito GRIGAIČIO nuotrauka.
Sekmadienio vakarą Marijampolės kultūros centro aikštelė prisipildė šurmulio, muzikos ir vasariškos nuotaikos – čia vyko jaunimo festivalis, pritraukęs šimtus jaunuolių iš viso miesto. Nuo pirmųjų valandų dalyvių laukė įvairūs žaidimai, edukacinės zonos, įsiamžinti kvietė fotosienelės, o vakarui artėjant prasidėjo koncertai, subūrę dar gausesnį jaunų marijampoliečių būrį. Renginys ne tik suteikė progą smagiai praleisti laiką, bet ir parodė, kokia stipri ir gyva yra Marijampolės jaunimo bendruomenė.
Artėjantys naujieji mokslo metai tėveliams baigia numauti paskutines kelnes
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Artėjantis rugsėjis daugelio šeimų galvose kelia ne džiugų žinių šventės laukimą, o finansinės įtampos šešėlį. Mokinio išruošimas į mokyklą naujiesiems mokslo metams tampa nemenku išbandymu tėvų piniginėms. Kalbinti Marijampolės gyventojai skaičiuoja, kad išleidžiant vieną vaiką į mokyklą tenka pakloti net 400–500 eurų.
Komentarai nepriimami.