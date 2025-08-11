Rugpjūtis vazoje – jurginai: kaip prailginti jų šviežumą ir išryškinti grožį?
Šiemet pasidžiaugti gėlynais buvo ne tiek ir daug gražių dienų, tačiau sodo spalvų ir gaivos lengva įsileisti į pačius namus. Skintų gėlių puokštė iškart įžiebia šypseną, o antros vasaros pusės simbolis jurginai – puikus variantas. Aukšti stiebai, spalvingi žiedai akimirksniu papuoš namus ar bus skoninga, nebrangi dovana bet kuriai progai. Pasak Gintarės Kitovės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, šios gėlės Lietuvoje be galo mylimos, todėl nuspalvinusios lentynas parduotuvėse nelieka nepastebėtos.
„Esame tauta, kuriai gamta yra labai artima. Lietuviai šviežumo nori ne tik ant stalo, bet ir namų aplinkoje – pastebime, kad vis dažniau gėles už gerą kainą perka ir be progos, tiesiog savo namų pagražinimui. Tokia klasika kaip rožės, gvazdikai, gerberos, kalankės ar orchidėjos paklausios ištisus metus, tačiau sezoniškumas gėlėse taip pat svarbu. Jei birželį šviežių gėlių skyrius buvo pakvipęs bijūnais, tai rugpjūtis – tikras ne tik kardelių, bet ir jurginų piko metas. Juos pirkėjai mielai perka – žydintys jurginai iškart traukia akį“, – sako G. Kitovė.
Jurginai turi kažką magnetiško. Viena vertus, žiedai vilioja nuostabia spalvų palete. Kita vertus, jurginai kelia ir nostalgiškus jausmus – šios gėlės mėgstamos nuo seno, tad namuose jų vaza primena nerūpestingą vaikystę.
„Iki“ šviežių gėlių ir augalų kategorijos vadybininkė Vesta Paukštelo pastebi, kad jurginai dažnai puošia ne tik aplinką, bet ir namų vidų ne be reikalo – tai nėra ypatingai reikli gėlė, jie dažnai pasirenkami dekoravimui ir atrodo labai efektingai tiek atskirai, tiek kompozicijose. Tačiau derėtų laikytis kelių taisyklių – tuomet spalvingi žiedai šviežumą išlaikys ir džiugins ilgiau.
„Verta atsiminti, kad jurginų stiebai yra tuščiaviduriai, todėl juose lengvai susidaro oro „kišenės“ – burbuliukai, kurie apsunkina vandens įsisavinimą. Išvengti to nėra sunku – tiesiog skirkite jurginams šiek tiek meilės ir padėkite jiems išlaikyti aukštai iškeltas galvas“, – sako V. Paukštelo ir negaili patarimų.
Ilgam nepalikite be vandens. Hidratacija yra labai svarbi – jurginai blogai toleruoja troškulį, todėl pasistenkite juos po įsigijimo ilgai neatidėliojant pamerkti į šviežią vandenį.
Patrumpinkite stiebus. Grįžus kiekvienam stiebui nupjaukite apie 2–3 cm. Čia, pasak „Iki“ šviežių gėlių žinovės, svarbu trys aspektai. Pjaukite apie 45 laipsnių kampu – tai padės išvengti oro kišenėlių ir sukurti didesnį paviršių vandens sugėrimui. Galiukus trumpinkite aštriu peiliu arba žirklėmis – stenkitės, kad pjūvis būtų lygus, stiebas nesusitraiškytų. Ir trečia – dirbkite su švariais įrankiais, kad į vazą neužneštumėte taršos ir bakterijų.
Iškart duokite gerti. Dar viena gudrybė – stiebus karpyti po tekančiu vandeniu. Gėlė nuolat bando sugerti vandenį, o kai jo negauna, įsiurbia oro. Todėl ir iškart po stiebų patrumpinimo įdėkite į vazą.
Pašalinkite apatinius lapus. Apžiūrėkite, ar į vandenį panyra lapai – tokius pašalinkite, nes jie pradės pūti ir užterš vandenį.
Nedėkite ant palangės. Parenkant jurginams vietą namuose, geriausia vengti tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų ir aukštos temperatūros – tai pagreitins vytimą, įspėja V. Paukštelo.
Skirkite kelias minutes kasdien. Jurginams, kaip ir kitoms šviežioms skintoms gėlėms, derėtų kasdien arba bent kas antrą dieną vandenį pakeisti šviežiu, praplauti vazą. Prieš merkiant, rekomenduojama ir vėl šiek tiek patrumpinti kotelius.
Įkvėpimui – kaip jurginais gražinti namus?
Jurginai patys savaime yra puošnios gėlės. Jie puikiai tinka įvairiems stiliams – tiek sodyboje, tiek namuose, kad ir kokio stiliaus jie būtų – klasikinio, bohemiško ar modernaus.
„Jurginai puikiai atrodo tiesiog vieni – ypač, kai vazoje mainosi skirtingos jų spalvos. Jie labai gražiai dera ir mišriose puokštėse. Pavyzdžiui, narcizų geriau nederinti su kitomis gėlėmis, nes jie išskiria specifinę medžiagą. Jurginai – nieko panašaus, jie puikiai sugyvena su skintomis rožėmis, gvazdikais, frezijomis, ramunėmis ir kitomis gėlėmis, tačiau išlaiko savo žavesį ir traukia akį“, – pasakoja V. Paukštelo.
Spalvinga gėlių puokštė stiklinėje vazoje visada atrodo gražiai, tačiau jei norite ko nors šiek tiek kitokio, „Iki“ šviežių gėlių ir augalų kategorijos vadybininkė siūlo pažiūrėti į savo virtuvės spinteles ar sandėliuką. Tradicinio lietuviško sodo gėlės jurginai gražiai atrodys ir vintažiniame ąsotyje ar iš močiutės paveldėtoje porcelianinėje vazoje. Taip pat – net ir paprasčiausiame dideliame stiklainyje su užrišta juostele.
Kita idėja, kuri visada atrodo efektingai ir ypač tinka šiuolaikiniame interjere – surinkti daug stiklinių vazų, butelių ir į kiekvieną įdėti po vieną žiedą. Tada išdėliokite arba pakabinkite juos skirtingose vietose – tai pabrėš stiprų, unikalų kiekvienos jurgino žiedo charakterį.
