Atversta įžūlių sukčiautojų byla
Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmuose pradėta nagrinėti rekordinio dydžio baudžiamoji byla, kurioje 12-ai asmenų pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo. Į teisiamųjų suolą sėdo vienuolika vyrų ir moteris.
Ikiteisminį tyrimą, kuriam vadovavo Marijampolės prokuratūros prokuroras Oskaras Martynaitis, atliko Marijampolės policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų skyrius.
Marijampolės prokuratūros prokuroras Oskaras Martynaitis
Baudžiamojoje byloje – net 109 tomai
„Ikiteisminis tyrimas buvo itin sudėtingas, didelės apimties. Džiaugiuosi tyrimą atlikusių policijos pareigūnų darbu, kurie neskaičiavo savo laiko ir kruopščiai dirbo. Jų dėka 109 tomų apimties baudžiamoji byla per pusantrų metų buvo užbaigta ir perduota teismui.
Ši byla yra viena didžiausių Marijampolės prokuratūros istorijoje“, – sakė prokuroras O. Martynaitis.
Vien kaltinamąjį aktą sudaro 782 lapai. Byloje yra 132 nukentėjusieji.
Paslaugų neketino atlikti
Bylos duomenimis, kaltinamieji – Marijampolės ir Vilkaviškio gyventojai – viešoje erdvėje skelbėsi apie bendrovių „Euro sprendimai“, „Sėkmingas prekybininkas“, „Autentika“, „Jonseris“, „Gramana“ tariamai atliekamus statybos ir remonto darbus, nestandartinių baldų ir durų gamybą, pristatymą bei montavimą, kietojo kuro pardavimą.
Paslaugomis ar prekėmis susidomėję klientai buvo apgaudinėjami, – buvo sudaromas sėkmingai veikiančių įmonių įvaizdis, teikiama informacija apie paslaugas, žinant, kad darbai nebus atlikti, prekės nebus pristatytos, o paslaugos nebus suteiktos.
Be to, į teisiamųjų suolą sėdę asmenys sukčiavo ir išsimokėtinai pirkdami automobilius. Įsigyti automobiliai dažniausiai tą pačią dieną už daug mažesnę kainą būdavo parduodami kitiems asmenims.
Nemažai apgaule įgytų automobilių buvo rasti ir grąžinti savininkams dar ikiteisminio tyrimo metu.
Pripažįsta kaltę
Pareigūnai nustatė, kad kiek-vienas sukčiaujančios organizuotos grupės narys turėjo savo vaidmenį.
Manoma, kad šią grupę subūrė, jai vadovavo ir jos veiklą koordinavo 47 metų Laimis Valinskas, teistas 8 kartus, iš jų 7 – už sukčiavimą.
Jis duodavo kitiems asmenims nurodymus bei kūrė sukčiavimo schemas“, – sakė prokuroras O. Martynaitis.
Pastaruoju metu L. Valinskas atlieka laisvės atėmimo bausmę už sukčiavimą ir teismo posėdžiuose dalyvauja nuotoliu. Beje, jis vienintelis iš teisiamųjų pripažįsta savo kaltę.
Didžioji dalis kitų kaltinamųjų anksčiau buvo teisti po kelis kartus.
Nukentėjusius skaičiuoja šimtais
L. Valinsko pavardė viešoje erdvėje pradėjo šmėkščioti beveik prieš du dešimtmečius. Brangiais drabužiais vilkintis, įtikinamai kalbantis, nuolat skubantis, diplomatiškai išsisukantis nuo nepatogių klausimų vyras sugebėjo sudaryti solidaus verslininko įvaizdį.
2005-aisiais viename leidinyje buvo išspausdinta publikacija, kurioje L. Valinskas žurnalistams aprodė prabangius savo namus, tikino esąs ketvirtos kartos bajoras. Deja, labai greitai į viešumą ėmė lįsti skandalai, susiję su šio asmens įkurtomis bendrovėmis bei jų bankrotais.
L. Valinsko įmonės buvo registruotos įvairiuose Lietuvos miestuose: Kaune, Vilkaviškyje, Pasvalio rajone (atokiame kaime, apgriuvusiame pastate), Utenoje, Visagine. Dar iki pastarosios bylos nuo sukčių nukentėjo per pustrečio šimto asmenų iš keliolikos šalies rajonų – nuo Klaipėdos iki Visagino.
Marijampolės pareigūnai atlikdami savo tyrimą nustatė 132 sukčiavimo atvejus, kurių metu buvo įgytas didelės vertės turtas – beveik už 600 tūkst. eurų.
Baudžiamasis kodeksas už sukčiavimą numato laisvės atėmimo bausmę iki 8 metų.
„Suvalkiečio“ informacija
