Nuo kainos iki pojūčių: į ką svarbu atsižvelgti renkantis daugiabučio namo fasadą?
Atnaujinamo daugiabučio namo fasado pasirinkimas nėra tik techninis ar finansinis sprendimas – tai ir gyvenimo kokybei, ir gyventojų savijautai įtaką darantis veiksnys, todėl turi būti labai gerai apgalvotas. Ką įvertinti svarbiausia, pataria ekspertai.
„Kaip jaučiuosi eidamas namo pro bendrą įėjimą ar laiptinę? Ar man ne gėda pasikviesti svečių? Įvertinus ne tik fasado kainą, bet ir jo kokybę, priežiūrą bei estetiką, sprendimas tampa labiau apgalvotas. Juk norint atnaujinti daugiabutį reikia visų bendrasavininkų susitarimo, daug laiko reikalauja projektavimo ir administravimo darbai. Jei dėl kelių tūkstančių sutaupymo po penkerių metų teks vėl organizuoti remontą, tai jau trumparegiška. Lietuviška patarlė „skūpus moka du kartus“ čia labai tinka“, – sako architektas Vytautas Buinevičius.
Du fasadų tipai: pranašumai ir trūkumai
Planuojant daugiabučio atnaujinimą, gyventojai dažniausiai renkasi vieną iš dviejų fasado tipų – tinkuojamą arba vėdinamą sistemą. Nors abu sprendimai užtikrina šilumos izoliaciją ir pastato apsaugą, jų konstrukcija, montavimo eiga ir eksploatavimo savybės skiriasi.
Tinkuojamas fasadas – tai sistema be oro tarpo, kai prie sienos tvirtinamas šiltinimo sluoksnis (dažniausiai polistirenas), kuris glaistomas ir padengiamas dekoratyviniu tinku arba plytelėmis. Toks sprendimas ekonomiškesnis, tačiau jiems svarbu tinkamai paruošti sienas ir darbus vykdyti tik esant palankioms oro sąlygoms – esant nuo +5 iki +30 laipsnių temperatūrai, jei ji žemesnė, rekomenduojama naudoti cheminius priedus. Be to, tinkas mažiau atsparus smūgiams. Tinkuojami fasadai laikui bėgant gali prarasti estetinį vaizdą – į paviršių įsigeria dulkės, kaupiasi apnašos.
„Vėdinamas fasadas pasižymi tuo, kad tarp šiltinimo sluoksnio ir apdailos paliekamas oro tarpas. Jis leidžia laisvai cirkuliuoti orui ir efektyviai išgarina drėgmės perteklių – vieną dažniausių ilgalaikių pažeidimų priežasčių. Nors tokios sistemos montavimas paprastai yra brangesnis, ji dažnai atsiperka dėl dėl ilgesnio tarnavimo laiko ir geresnių eksploatacinių savybių“, – teigia Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Patikrų vietoje skyriaus ekspertas Rimas Kalvaitis.
Svarbu nepamiršti pagalvoti apie priežiūrą
Renkantis fasado sistemą būtina įvertinti ne tik jos estetiką ar montavimo kainą, bet ir tai, kiek pastangų prireiks priežiūrai ilgalaikėje perspektyvoje. Kai kurių pastatų vieta, pavyzdžiui, pavėsis tarp medžių ar drėgna aplinka lemia spartesnį fasado dėvėjimąsi, todėl tokiu atveju svarbu rinktis atsparias, lengvai prižiūrimas medžiagas.
„Fasado apdailos pagrindinė funkcija – apsaugoti šiltinamąją medžiagą ir visą sieną nuo aplinkos bei mechaninių pažeidimų: lietaus, saulės spindulių, vėjo, dulkių, netyčinių ar tyčinių įdaužimų, paukščių. Kartu apdaila turi atlikti estetinę funkciją – ji formuoja vizualinį pastato įvaizdį. Tačiau svarbu ir tai, kad fasadas būtų praktiškas: kuo mažiau teptųsi, būtų lengvai valomas, laidus garams, nesudėtingai pataisomas. Ypač tai aktualu apatiniuose aukštuose, prie įėjimų ar kitose labiausiai pažeidžiamose vietose“, – sako Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto docentė dr. Jurgita Černeckienė.
