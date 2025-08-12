Po ilgos pertraukos Kazlų Rūdoje iškils naujas daugiabutis
Kazlų Rūdos savivaldybė planuoja statyti daugiabutį gyvenamąjį namą, kuriame suprojektuota 13 naujų socialinių būstų.
Savivaldybės mero Manto Varaškos patarėja Ineta Stravinskaitė „Suvalkietį“ informavo, kad šiuo metu vyksta procesai, reikalingi detaliajam planui koreguoti ir žemės sklypui suformuoti.
Naująjį daugiabutį planuojama statyti S. Daukanto gatvėje, tame pačiame keleto daugiabučių namų kvartale. Tiesa, naujasis daugiabutis projektuojamas mažesnis, nei šiame kvartale jau seniai pastatyti namai. Numatyta, kad jame bus įrengta 13 socialinių būstų: du – vieno kambario, vienas – dviejų kambarių ir 10 butų – trijų kambarių.
Savivaldybės mero patarėja atkreipė dėmesį, kad eilėje socialiniam būstui gauti pirmumą turi daugiavaikės šeimos, todėl projektuojant būstus daugiausia jų ir numatyti statyti didesnio ploto.
Daugiabučio statybą numatoma finansuoti Europos regioninės plėtros fondo ir Kazlų Rūdos savivaldybės lėšomis. Iš viso jo statybai numatyta išleisti 1,6 mln. eurų.
Šiuo metu Kazlų Rūdoje yra 108 socialiniai būstai. Naujas socialinių būstų daugiabutis leis Savivaldybei pagerinti gyventojų aprūpinimą socialiniu būstu.
Planuojama naujojo daugiabučio statyba – puiki naujiena visai Kazlų Rūdai. Mat paskutinis daugiabutis Kazlų Rūdoje buvo pastatytas dar sovietmečiu.
