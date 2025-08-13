Dingo ginklai
Asociatyvi nuotrauka
Marijampolės apskrities VPK pareigūnai pranešė, kad antradienio rytą pastebėta, jog Šakiuose, Kęstučio gatvėje, iš daugiabučio namo rūsio, nerakinamo sandėliuko, neaiškiomis aplinkybėmis dingo teisėtai laikomi du revolveriai. Ginklai priklauso 66 metų vyrui, kuris jų ir pasigedo.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimo.
Pirminiais duomenimis, ginklai dėl sugedusios spynos į seifą, kuriame įprastai buvo laikomi, nebuvo padėti. Revolveriai buvo sudėti į odinį dėklą ir paslėpti sandėliuko (rūsio) sienoje. Sandėliukas nebuvo rakinamas.
Šeimininko teigimu, revolveriai niekada nebuvo panaudoti, šaudmenų jiems nebuvo įsigyta. Paskutinį kartą savininkas ginklus matė prieš išvykdamas į kelionę, o grįžęs iš jos jų jau neberado.
Pagal galiojančius teisės aktus, ginklai turi būti laikomi užrakintuose seifuose arba specialiose užrakinamose spintose.