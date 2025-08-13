www.suvalkietis.lt
Pavogtas automobilis, pinigai, sodo technika

"Suvalkiečio" informacija

Liepos mėnesį Marijampolės apskrities VPK pareigūnai savo aptarnaujamoje teritorijoje registravo 30 vagysčių. Šios savaitės pirmosiomis dienomis dėl tokių nusikaltimų pradėti trys ikiteisminiai tyrimai.

Pirmadienį gautas Vilkaviškio rajono Kybartų miestelio gyventojo pranešimas, kad iš sandėliuko pavogtas benzininis trimeris ir pjūklas „Stihl“. Žala – apie 500 eurų.

Antradienį penkiasdešimtmetis marijampolietis į policiją kreipėsi bute, Vytauto gatvėje, pasigedęs pinigų. Vyro teigimu, pavogta 300 eurų. Pirminiais duomenimis, pinigai dingo po to, kai pas nukentėjusįjį apsilankė iš matymo pažįstami asmenys, kuriuos šis ir įtaria vagyste. Bute įsilaužimo pėdsakų nėra. Butas – bendrabučio tipo name.

Trečiadienį registruota automobilio vagystė. Šakių rajono Lepšių kaimo gyventojas pasigedo automobilio „VW Golf“. Vyro teigimu, automobilis stovėjo garaže sodybos teritorijoje. Šeimininkas apie 21 val. pamatė, kad automobilio nebėra. Nuostolius jis įvertino 5000 eurų.

Po pietų Marijampolės apskrities VPK informavo, kad dingęs automobilis atsirado.  Pirminiais duomenimis, jį niekam nepranešęs buvo pasiskolinęs artimas šeimos narys. Pareiškėjas niekam pretenzijų neturi, ikiteisminis tyrimas nutrauktas.

