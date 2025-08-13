www.suvalkietis.lt
Policijai įkliuvo girti vairuotojai

Pirmadienį ir antradienį policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl trijų neblaivių vairuotojų. Vienas jų pareigūnams įkliuvo Marijampolėje, antras – Vilkaviškio, trečias – Šakių rajonuose.
Pirmadienį po pietų Marijampolėje patruliavusi policija įtarusi, kad vairuotojas neblaivus, Tyliojoje gatvėje patikrinti sustabdė motoroleriu važiavusį trisdešimtmetį Marijampolės savivaldybės gyventoją. Vyrui nustatytas vidutinis girtumas – 1,86 prom.

Antradienį, apie 16.30 val., Vilkaviškio rajono Pašeimenių kaime pareigūnams įkliuvo traktoriumi „Belarus“ važiavęs 41 metų vietos gyventojas. Alkotesteris vyro kraujyje užfiksavo – 2,23 prom. Tai prilygsta vidutiniam girtumui. Apie neblaivų vairuotoją policijai pranešė pilietiškas gyventojas.

Rugpjūčio 12 d., apie 23 val., Šakių rajono Girėnų kaime, 25 metų vyras, vairuodamas automobilį BMW, nuvažiavo nuo kelio. Į įvykio vietą pravažiuojančių žmonių iškviesti pareigūnai nustatė, kad vairuotojas neblaivus – konstatuotas vidutinis girtumas – 1,69 prom.

