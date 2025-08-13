Šešupė putoja, o kas kaltas – neaišku
Praėjusio penktadienio rytą į „Suvalkietį“ kreipėsi sunerimusi, netoli Marijampolės esančio Puskelnių kaimo gyventoja (vardas ir pavardė redakcijai žinomi). Jos pranešimu, ties „Ramunės“ sodų bendrija, apie 8 val. ryto, užputojo visa Šešupė. Moters teigimu, tai tikrai ne žiedadulkės – jas atskiria. „Tai jau ne pirmas kartas, kai vis anksti ryte Šešupė putoja“, – pasakojo pašnekovė.
Tokia mūsų upė penktadienį ties Puskelniais buvo priešpiet, didesnei daliai putų jau nutekėjus tolyn. Autorės nuotrauka
Puskelnių sodų gyventojas, patyręs žvejys Jonas Grybauskas į Puskelnius atskubėjusiai „Suvalkiečio“ komandai patvirtino, kad išties tokia situacija stebima jau ne pirmą kartą. „Visą vasarą taip vyksta, net savaitgaliais, nes ir tuomet rytais upės vanduo putotas“, – pasakojo jis. Pašnekovo teigimu, dažniausiai putos vandenyje plaukia nuo ankstyvo ryto iki 8 valandos. „Matyt, vakarais, kai nusėda vanduo, paleidžia iš valymo įrenginių nuotekas, o kai ryte vanduo pakyla, pradeda matytis purslai“, – aiškina J. Grybauskas.
Vyriškio teigimu, anksčiau, nusistovėjus karštam orui, pasitaikydavo dumblių, bet kas vyksta šiemet, tai baisu matyti. „Jeigu su valtimi plaukiu žvejoti, tai takas iš paskos lieka“, – sako pašnekovas. Jis tikina, kad vanduo ne tik nusėtas putomis, bet dar ir skleidžia nemalonų kvapą.
J. Grybauskas komentuoja, kad neseniai buvo atvykę specialistai, jie paėmė vandens mėginį, tačiau patikino, kad viskas yra gerai. Gyventojo teigimu, įdomus sutapimas, kad tądien, kai atvažiavo specialistai, vanduo buvo švarus.
Kitas Puskelnių kaimo gyventojas taip pat teigė manantis, kad upės vanduo putoja dėl nevalytų nuotekų, išleistų į Šešupę. Šio vyriškio teigimu, tai jau ne pirmas kartas, kai mato tokią Šešupę. Gyventojas sakė, kad buvo kreiptasi į gamtosaugininkus, tačiau jie dažniausiai atvyksta tada, kai teka švarus vanduo.
Dar vienas „Ramunės“ sodų bendrijos gyventojas, nenorėjęs viešai skelbti savo pavardės, bet ją pasisakęs šių eilučių autorei, pakalbintas „Suvalkiečio“, teigė manantis, kad nuotekos nakčiai paleidžiamos neatsitiktinai: „Kad dieną žmonės nepastebėtų“, – sako jis. Pasak gyventojo, vakarais, apie 20–21 valandą, galima pamatyti, kad Šešupėje plūduriuoja tiesiog sutirštėjusios srutos. „Prieš keletą savaičių buvo užfiksuota, kad Puskelnių užtvanką užkimšo nugaišusios žuvys“, – aiškina pašnekovas.
Į redakciją kreipusis Puskelnių gyventoja teigė, kad ryte pamačiusi, koks Šešupės vanduo, išsigando. „Žmonės čia maudosi, daržus laisto, – sako ji. – Norime žinoti, kas upę taip teršia. Juk čia tekantis vanduo“, – sakė moteris.
Seimo narys, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, pakalbintas „Suvalkiečio“, sakė turintis tokią pat nuomonę, kaip vietos gyventojai ir žvejai. „Atsitiktinumų gali būti, bet jie negali pasitaikyti taip dažnai. Man teko matyti nugaišusias žuvis prie Puskelnių užtvankos, upėje plūduriuojančias putas, kurios skleidžia nemalonų kvapą“, – teigė K. Mažeika. Seimo narys neslėpė, kad situacija ir atsainus požiūris į problemą kelia nerimą. „Reikia spręsti bėdą, o ne prieš ją užsimerkti ir bandyti pateisinti“, – tvirtina Seimo narys.
Pakalbintas UAB „Sūduvos vandenys“ direktorius Vytautas Jašinskas pasakojo, kad nuotekų valymo įrengimai veikia Gėlyno gatvėje. „Iš jų visą parą bėga išvalytos nuotekos. Tačiau nemanau, kad esame susiję su Puskelnių soduose pastebėta situacija“, – teigė V. Jašinskas.
Anot jo, bendrovėje dažnai vykdomi tarpiniai įrenginių patikrinimai ir tyrimai. „Kažkokių indikacijų, kad kas nors būtų užteršta ar atliekama ne pagal higienos normas, nėra. Pas mus veikla vykdoma pagal teisės aktų reikalavimus“, – tikino „Sūduvos vandenų“ direktorius.
Marijampolės savivaldybės administracija savo tinklapyje praėjusios savaitės pradžioje paskelbė, kad nerekomenduojama maudytis Šešupėje ties Marijampolės K. Donelaičio gatve, taip pat Pašešupio parke ir Sasnavos tvenkinyje (Bitikų k.). Apie vandens kokybę ties Puskelnių sodais ir kaimu nieko neskelbta.
Kodėl Šešupės vanduo putotas, „Suvalkietis“ teiravosi ir Aplinkos apsaugos departamento Marijampolės valdyboje. Buvome nukreipti į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Komunikacijos departamentą.
„Aplinkos apsaugos departamento Marijampolės aplinkos apsaugos skyriuje pranešimo ar informacijos dėl Puskelnių kaime putojančios Šešupės upės nebuvo gauta“, – teigiama atsakyme redakcijai. Kartu jame nurodoma, kad atsižvelgę į „Suvalkiečio“ pateiktą informaciją Kauno valdybos Marijampolės aplinkos apsaugos skyriaus pareigūnai nedelsdami nuvyko ir apžiūrėjo upės tarp Marijampolės savivaldybės Pietarių kaimo Smilgų gatvės ir Puskelnių hidroelektrinės, esančios Šešupės gatvėje, atkarpą. „Apžiūrėtoje atkarpoje vandens putojimo ar kitokio pobūdžio vizualios taršos nenustatyta“, – teigė specialistai.
Valstybinius laboratorinius tyrimus Aplinkos apsaugos departamento pavedimu vykdo Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas.
„Gyventojai taip pat gali vežti ištirti vandenį, tačiau tokie tyrimai vertinami kaip bendrojo pobūdžio, t. y. neoficialūs, duomenys. Jie gali padėti identifikuoti galimą taršą“, – aiškina aplinkosaugininkai.
Pasak jų, dažnai pasitaiko, kad putos vandens telkiniuose susidaro dėl žiedadulkių. Upių, ežerų ir Baltijos jūros pakraščiuose, kur bangos atsimuša į krantą, sraunumose, žiedadulkėmis prisotintas vanduo susiplaka ir susidaro putos.
Praėjusį penktadienį, kai paviešinome vaizdo įrašą, kokią Šešupę tos dienos rytą užfiksavo Puskelnių gyventojai, iškart „užputojo“ ir socialiniai tinklai. Sulaukėme daugybės įvairių komentarų. Tarp jų būta ir tokių, kuriuose išsakyta nuomonė, kad Šešupės vandens kokybei kenkia ant mūsų upės pastatytos užtvankos. Šių komentatorių nuomone, problemų nuolat kyla dėl silpnos upės srovės.
Aplinkos apsaugos departamentas skelbia, kad apie aplinkosaugos pažeidimus galima pranešti Skubiosios pagalbos tarnybų tel. 112.
Aistė UCKUTĖ