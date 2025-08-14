“Clean Energy for EU Islands”: salų energetikos ateities vizija ES kontekste
Bonaire, Saba ir St. Eustatius žengia link 100 proc. atsinaujinančios energetikos – pažangūs tinklai, saugyklos, skaitmeninė infrastruktūra
1. Iniciatyvos esmė ir misija
„Clean Energy for EU Islands“ iniciatyva, pradėta 2017 m., teikia ilgalaikę strategiją energetinei nepriklausomybei pasiekti per atsinaujinančius išteklius mažose salose, neprisijungusiose prie pagrindinio tinklo. Pavyzdžiui, tikslas – iki 2030 m. palaikyti 100 proc. atsinaujinančią energetiką, sumažinti priklausomybę nuo brangių iškastinio kuro importų, gerinti oro kokybę ir skatinti vietos ekonomiką.
2. CE4EUI sekretoriatas ir „30 for 2030“ programa
Europos Komisija įsteigė sekretoriatą kaip patariamąjį ir ekspertinį centrą, remiantį salų bendruomenes, reguliatorius, operatorius ir vietos valdžias. Nuo 2023 m. tęsiasi trečioji iniciatyvos fazė, kurioje 30 salų per trejus metus gauna techninę pagalbą pagal programą „30 for 2030“.
3. BES salų atvejis – techninė pagalba
2025 m. sausio 24 d. išleistas dokumentas „Technical Assistance for Smart Electricity Systems, BES islands“ pristato pirmą techninės pagalbos etapą – pažangios matavimo infrastruktūros (AMI) planavimą ir įgyvendinimą Saboje, Bonaire ir St. Eustatius. Dokumentas apima keturis pagrindinius analizės etapus: esamos infrastruktūros vertinimą, verslo modelių analizę, kitų salų patirties pritaikymą ir strategines rekomendacijas ateičiai.
4. AMI reikšmė
Pažangi matavimo infrastruktūra (AMI) leidžia realiu laiku rinkti duomenis apie elektros vartojimą, automatizuoti energijos apskaitą, optimizuoti vartojimą ir aktyvuoti vartotojus per demand-side management (DSM) priemones. Tai ypač svarbu saloms, kurios nori efektyviai valdyti elektros gamybą iš atsinaujinančių šaltinių.
5. BES salų tikslai ir infrastruktūra
Saba nuo 2018 m. pereina prie atsinaujinančios energetikos – apie 40 proc. energijos jau gaminama iš saulės. Iki 2025 m. planuojama pasiekti 90 proc. atsinaujinančios elektros, pasitelkiant saulės ir vėjo jėgaines bei baterijų saugyklas. St. Eustatius taip pat planuoja iki 80 proc. pereiti prie atsinaujinančios energijos, įgyvendinant didelės apimties saugyklų ir generavimo projektus.
6. Kitų salų patirtys ir rekomendacijos
CE4EUI analizuoja Graikijos, Ispanijos, Portugalijos ir kitų salų patirtį – ypač Kythnos, Samos ir Azorų salų. Naudojamos gerosios praktikos padeda formuoti efektyvius techninius ir reguliacinius sprendimus, kuriuos galima pritaikyti BES salose.
7. Pagrindinės ES gairės salų energetikai
Europos Sąjunga parengė metodinę sistemą „Island Clean Energy Transition Agenda“ (ETA), kuri padeda saloms planuoti perėjimą prie švarios energetikos. ETA apima veiksmų planus, technologijų pasirinkimą, skaitmeninimą, DSM, sektorių integraciją ir tinklo valdymo sprendimus.
8. Nauda ir perspektyvos
Perėjimas prie pažangių elektros sistemų salose atneša daug naudos: mažesnės energetikos sąnaudos, sumažėję CO₂ išmetimai, patikimesnis elektros tiekimas, naujos darbo vietos ir vietos ekonomikos stiprinimas. BES salos, sėkmingai įgyvendinusios šiuos projektus, gali tapti pavyzdžiu kitoms saloms visoje Europoje ir prisidėti prie ES klimato tikslų įgyvendinimo.
„Europos Pulso“ informacija
www.europospulsas.lt