Kalvarijos Karališkajame parke vaibino jaunimas
Rugpjūčio 12-oji – Tarptautinė jaunimo diena – Kalvarijos Karališkajame parke buvo paminėta spalvingu festivaliu VIBE’INK (vibe – anglų kalbos veiksmažodis, reiškiantis palaikyti gerą nuotaiką, – aut. past.). Čia susirinko vietos jaunimas ir svečiai iš aplinkinių miestų ir miestelių. Renginio dalyvius vakaras džiugino ne tik vasarišku oru, bet ir linksmais humoristų pasirodymais bei širdį virpinančia muzika. Jaunimo reikalų koordinatorės Viktorijos Rimavičienės teigimu, festivalio tikslas – parodyti jaunimui, koks jis yra svarbus ir reikalingas miestui.
Viktorijos Rimavičienės teigimu, tokie renginiai tampa puikia galimybe jaunimui atrasti savo vietą mieste, įsitraukti į jo gyvenimą
ir patiems kurti pokyčius. Oresto SKUČO nuotraukos
Renginio organizatorė V. Rimavičienė pasakoja, kad mintis organizuoti jaunimo festivalį gimė stebint, kaip vietos jaunuoliai nori įsitraukti į įvairias veiklas. „Stebėjome kitų savivaldybių pavyzdžius, matėme, kaip tokie renginiai vienija jaunimą, suteikia jiems erdvės pasireikšti ir patirti ką nors naujo“, – sako V. Rimavičienė. Jos teigimu, tokiais renginiais norima parodyti jaunimui, kad jis yra svarbus, matomas ir girdimas.
Į Karališkąjį parką jaukiai praleisti vakaro suplūdo komikų Kristoforo Vaidučio Jankausko, Kristupo Šileikos ir grupės „FC Baseball“ gerbėjai.
Prie festivalio organizavimo prisidėjo Kalvarijos jaunimo reikalų tarybos nariai ir savanoriai. „Į visus renginius kviečiame prisijungti savanorius, jie įvairiai prisideda. Štai šį kartą renginį fotografuoti pasisiūlė vienas iš Kalvarijoje gyvenančių jaunuolių. Smagu, kad jie savanoriškai įsitraukia į veiklas ir prisideda prie miesto gerovės“, – komentavo jaunimo reikalų koordinatorė.
Pasak jos, jaunimo iniciatyvos yra labai sveikintinos, nes jos įneša naujų idėjų, požiūrių, energijos, o visa tai leidžia pamatyti tuos pačius dalykus iš visiškai kitos perspektyvos. „Kiekviena jaunimo iniciatyva yra investicija į mūsų bendruomenės ateitį“, – tikina pašnekovė.
V. Rimavičienė taip pat atkreipė dėmesį, jog tai jau antras kartas, kai Kalvarijos savivaldybėje organizuojamas toks renginys, todėl labai džiaugiamasi, kad jis pamažu tampa bendruomenės tradicija.
Karališkajame parke susirinkę žiūrovai galėjo pasimėgauti nuotaikingais komikų Kristoforo Vaidučio Jankausko ir Kristupo Šileikos pasirodymais, o gyvą muziką, kalbančią jausmais, dovanojo grupė „FC Baseball“.
Festivalio VIBE‘INK svečiai, be to, buvo kviečiami įsitraukti į kūrybines veiklas ir dirbtuves, atsipūsti poilsio zonoje ir paskanauti maisto furgonėliuose siūlomų patiekalų bei gėrimų.
V. Rimavičienė neslepia norinti jaunimo festivalio tradiciją tęsti ir toliau. „Taip pat turime minčių organizuoti kino seansą po atviru dangumi ir, aišku, artėja rugsėjo pirmosios šventė, kurioje tikrai netrūks veiklų nei vaikams, nei jaunimui, todėl belieka sekti naujienas“, – prideda ji.
Aistė UCKUTĖ
Komentarai nepriimami.