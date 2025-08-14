www.suvalkietis.lt
Kariuomenės rezervo sporto žaidynėse – šaunūs marijampoliečių startai

Tauragėje vyko Lietuvos kariuomenės (LK) rezervo karių asociacijos vasaros sporto žaidynės. „Suvalkiečiui“ apie jas trumpai papasakojęs LK rezervo karių asociacijos Marijampolės apskrities skyriaus vadas Artūras Žaltauskas pasidžiaugė, kad Marijampolės apskrities skyrius žaidynėse užėmė antrąją vietą ir nusileido tik žaidynių čempionu tapusiai renginio šeimininkų komandai – Tauragės apskrities skyriaus kariuomenės rezervo kariams.

LK rezervo karių asociacijos vasaros sporto žaidynėse, A. Žaltausko teigimu, jėgos sporto rungtyse puikiai sekėsi specialius svarmenis kilnojusiam Tomui Miežlaiškiui, šaudymo rungtyje puikiai pasirodė Darius Volskis, Laimutis Klasevičius ir Remigijus Steponavičius, o mesdamas granatą pasižymėjo Povilas Dubickas. Marijampolės apskrities skyriaus narys Tautvydas Vaitukaitis itin sėkmingai žaidynėse startavo įveikdamas karinių kliūčių ruožą. Šauniai žaidynėse pasirodė ir Taurintas Jasaitis bei komandos vadovas Artūras Žaltauskas. Jiedu pasižymėjo virvės traukimo rungtyje.

