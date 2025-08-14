Kazlų Rūdos šiaudų arenos koncertų sezoną pradėjo jausmingas flamenko
Unikalus statinys – iš maždaug 400 šiaudų ritinių pastatyta arena Kazlų Rūdos savivaldybės Pinciškių kaime jau ketvirtą sezoną vėl pakvietė žiūrovus į koncertus po atviru dangumi. Šiandien arenoje žiūrovai turės galimybę išgirsti maestro Vytauto Kernagio dainas, kurias atliks aksominio balso savininkas, publikos itin mylimas dainininkas Liudas Mikalauskas ir vienas geriausių Lietuvos instrumentalistų, muzikos virtuozų džiazo pianistas Paulius Zdanavičius bei perkusininkas Martynas Lukoševičius. L. Mikalauskas yra ir viso šio šiaudų arenos projekto iniciatorius.
Flamenko atlikėjai Mamena Banjos ir Giljermo Ochados sužavėjo žiūrovus.
Daugelis girdėję L. Mikalausko atliekamas Vytauto Kernagio dainas „Baltas paukštis“, „Mūsų dienos kaip šventė“, „Kaip gražu miške“, „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, „Šaukiu aš tautą“ ir kitas, jos nepalieka abejingų ir įkvepia žiūrovus dainuoti kartu. L. Mikalauskas sugeba koncertą paversti tikru spektakliu, tad ne tik nuostabūs kūriniai, bet ir įvairios istorijos apie V. Kernagio itin spalvingą gyvenimą jau šį vakarą leis tarsi iš naujo pasivaikščioti su šia muzikos legenda.
O šių metų sezoną arena pradėjo sekmadienį, žiūrovus pakvietusi į ispaniško flamenko vakarą. Jį pradėdama renginio vedėja ir koncertų organizatorė Sigita Mikalauskienė sakė, kad šie metai ūkininkams – labai sudėtingi: orai nelepina, dažnai lyja. Ir prieš pirmąjį koncertą daug lijo, bet vakarop dangus išsigiedrino ir koncertui netrukdė.
Sigita Mikalauskienė džiaugėsi, kad lietingi vasaros orai nesutrukdė arenos statybos.
– Kai lyja, kviečiai nenoksta. Būta nerimo, ar pavyks areną iš šiaudų pastatyti, bet Dievas turbūt mus visus išgirdo ir rugpjūčio pradžioje padovanojo porą sausų dienų, per kurias visi sukruto, nukūlė javus, susuko šiaudus į ritinius ir plušėdami dar porą dienų pastatė šį gamtinės architektūros stebuklą, – teigė ji.
Prieš koncertą taip pat padėkota arenos statytojams ir šios idėjos įgyvendintojams. Asociacijos „Jaunoji Sūduva“ atstovė gėlių puokštes įteikė ūkininkams Dalei ir Aidui Kairaičiams bei Ievai ir Mariui Skučams, be kurių pagalbos ir paramos arena nebūtų iškilusi. Žiūrovai plojimų negailėjo ir L. Mikalauskui, kurio tą vakarą arenoje nebuvo, nes jis net du pasirodymus turėjo kitame Lietuvos kampelyje.
Kai S. Mikalauskienė apie maždaug devynių šimtų į pirmąjį vakarą susirinkusių žiūrovų paklausė, iš kur šie atvykę, bene daugiausia rankų pakilo paminėjus Kauną. Daug žiūrovų atvažiavo iš Marijampolės, pačios Kazlų Rūdos, taip pat Vilniaus, Šakių, Prienų, buvo ir svečių iš Ispanijos. Pirmajame koncerte būtent ispanų atlikėjų pasirodymas dovanojo nuostabius flamenko šokio ritmus, ir tai buvo Kazlų Rūdos kultūros centro, šiemet mininčio 25-ąsias metines, organizuojamo jau šeštojo tarptautinio Rimvydo Žigaičio menų festivalio renginys. Centro direktoriui Valdui Andriuškevičiui taip pat dėkota, įteikta gėlių.
„Jaunosios Sūduvos“ asociacijos atstovė Giedrė Karsokienė gėles įteikė ūkininkams Dalei ir Aidui Kairaičiams, Ievai ir Mariui Skučams, padėkota ir Valdui Andriuškevičiui.
Apie flamenką vargu, ar reikia kalbėti ir rašyti – jo reikia klausytis. Tą žvarboką sekmadienio vakarą flamenko šokio žvaigždės Mamena Banjos (Mamen Baños) ir Giljermo Ochados (Guillermo Ojados), lydimi išskirtinių muzikantų, atvėrė duris į Ispanijos kultūros lobyną. Greta flamenko ritmų skambėjo ir klasikinės ispanų muzikos šedevrai. Kartu scenoje pasirodė ir lietuviškas duetas „Perfect Nemesis“, kuriame groja akordeonistė Girmantė Bubelytė bei gitaristas Mantas Ralas.
„Man svarbiausia – jausmas. Flamenkas – tai emocijos, išreikštos per kūną, o klasikinė muzika – tai emocijos, išreikštos per garsą. Kai scenoje šie du pasauliai susilieja, gimsta kažkas ypatingo“, – prieš koncertą pasakojo M. Banjos. Žiūrovus sužavėjo ir jos, ir jos scenos partnerio G. Ochados grakštumas, stebino judesių koordinacija, ritmo pajautimas, muzikos perteikimas. Beveik pusantros valandos reginys buvo ryškus, jausmingas ir išties įsimintinas.
Ispanišku flamenku šiaudų arenoje gėrėjosi apie 900 žmonių.
Rugpjūčio 22 d. šioje arenoje bus prisimintas mūsų tautos genijus Justinas Marcinkevičius, kurio vardu ir pavadinta vakaro programa. Jo kūrybai skirtoje programoje į meninę kelionę leisis teatro legendos Ilona Balsytė, Virginija Kochanskytė, Aurelija Tamulytė, Vladas Bagdonas ir Gediminas Storpirštis, skambės dainininko Egidijaus Bavikino ir pianistės Beatos Vingraitės atliekami kūriniai.
Priešpaskutiniame koncerte rugpjūčio 29 dieną skambės žymios aktorės, knygų autorės Nijolės Narmontaitės juokas ir dainos, o koncertų ciklą rugsėjo 5 dieną vainikuos energingojo atlikėjo Vido Bareikio akustinė programa.
Algis VAŠKEVIČIUS