Pažanga dėl Europos Komisijos Jaunimo patikros: kaip sustiprinti jaunimo balsą ES sprendimų priėmime
Europos Komisija daro tikrą pažangą įgyvendindama „Jaunimo patikrą“ (Youth Check), kurios tikslas – užtikrinti, kad jaunų žmonių balsai, poreikiai ir požiūriai būtų kiekvienos ES politikos šerdyje.
Kas yra Jaunimo patikra?
Jaunimo patikra – tai procesas, kurio metu Europos Komisija vertina, kaip nauji politikos pasiūlymai gali paveikti jaunus žmones. Prieš pritariant bet kokiai svarbiai ES politikai yra analizuojamas jos aktualumas jaunimui bei vykdomos konsultacijos su jaunais žmonėmis. Ši iniciatyva buvo pristatyta kaip Europos jaunimo metų (2022) palikimo dalis.
Kodėl tai svarbu?
Jaunimo patikra sustiprina jaunimo vaidmenį priimant ES sprendimus, įtraukdama jų perspektyvas į įvairias politikos sritis. Tai tampa svarbiu įrankiu, leidžiančiu sistemingai įtraukti jaunus žmones į ES politikos formavimą.
2025 m. patikros taikymas
Komisija pritaikė Jaunimo patikrą 2025 m. Komisijos darbo programai. Skirtingi Komisijos departamentai įvertino, kaip jų iniciatyvos gali paveikti jaunus žmones, ir įsipareigojo konsultuotis su jaunimu dėl šių 12 iniciatyvų:
1. 2030 m. vartotojų darbotvarkė (įskaitant veiksmų planą vartotojams bendrojoje rinkoje).
2. ES plėtros strategija: politikų peržiūra ir reformos.
3. Naujas veiksmų planas Europos socialinių teisių ramsčiui įgyvendinti.
4. ES kovos su rasizmu strategija.
5. ES parengtumo sąjunga.
6. ES pilietinės visuomenės apsaugos ir stiprinimo strategija.
7. Europos demokratijos skydas.
8. Europos vandenynų paktas.
9. Daugiametės finansinės programos po 2027 m. pasiūlymai.
10. Kokybiškų darbo vietų veiksmų planas.
11. Įgūdžių sąjunga (Union of Skills).
12. Vizija žemės ūkiui ir maistui.
Kaip įtraukiamas jaunimas?
Jauni žmonės ir jaunimo organizacijos buvo įtraukti per įvairias platformas, tarp jų:
• Jaunimo politikos dialogai su komisarais;
• ES jaunimo konferencijos (ES jaunimo dialogo dalis);
• ES jaunimo suinteresuotųjų šalių grupė;
• Teminės dirbtuvės, fokus grupės ir susitikimai;
• Europos piliečių panelės ir įsitraukimo platforma.
Ypatingas dėmesys buvo skirtas jaunų piliečių atsakymams viešosiose konsultacijose.
Ką rodo duomenys?
Informacija apie jaunimo poreikius ir rūpesčius renkama ir per plačios apimties apklausas, tokias kaip Eurobarometras apie ES iššūkius ir prioritetus jaunimo akimis. Ši apklausa pasiekė daugiau nei 25 900 jaunų žmonių (nuo 16 iki 30 metų). Šie duomenys padeda analizuoti, kaip siūlomos politikos paveiks jaunimą visoje Europoje.
Žvilgsnis į ateitį
Jaunimo patikra yra konkretus žingsnis siekiant, kad ES politikos formavimas būtų įtraukesnis, skaidresnis ir jautresnis jaunimo poreikiams. Komisija jau pradėjo taikyti šį mechanizmą rengiant 2026 m. darbo programą.
Daugiau skaitykite: https://youth.europa.eu/news/progress-european-commission-youth-check-amplifying-young-voices-eu-policymaking_en
