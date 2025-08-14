www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Per rugiapjūtę – gaisrai

"Suvalkiečio" informacija

Žemdirbiams, kai geri orai, pas darbymetis. Kombainai laukuose javus doroja iki sutemų. Kai tokie intensyvūs darbai, karšti orai, neišvengiama ir gaisrų.

Trečiadienį Kazlų Rūdos savivaldybės Geruliškės kaime užsidegė 50 hektarų javų laukas. Degė pasėliai ir ražienos.

Anot ugniagesių gaisras kilo, į kombaino pjaunamosios peilius iš lauko patekus metalinei vielai. Trintis sukėlė kibirkštį, nuo kurios užsidegė javai.

Laimė, kad žemdirbiai operatyviai ėmėsi gesinimo darbų. Ugnį malšino gesintuvais, aparė lauką, taip lokalizuodami ugnies židinį.

Išdegė 3 ha žieminių javų, 2 hektarai ražienų.

Ketvirtadienio rytą iš kombaino rūkstančius dūmus pastebėjo Marijampolės savivaldybės Svetlicos kaimo ūkininkas. Žemdirbys sakė, kad iš vakaro kombainas dirbo javų lauke. Gaisrą užgesino pats savininkas. Apdegė dalis kombaino detalių, elektros instaliacijos.

